BREAKING NEWS: Tudor Baluta a PLECAT de la Brighton! Unde va juca

Tudor Baluta are o noua echipa.

Mijlocasul de 20 de ani a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Ado Den Haag. Baluta a plecat in Anglia cu asteptari mari, insa n-a prins niciun meci de campionat pentru Brighton. Fotbalistul a fost dorit si in toamna de mai multe echipe, insa a cerut sa ramana la Brighton pentru a incerca sa se impuna.

Ado a fost preluata recent de managerul englez Alan Pardew. Baluta este a 5-a achizitie a echipei din aceasta iarna. ADO e penultima in Eredivisie, dar are planuri mari in 2020. Vrea sa scape de retrogradare, apoi sa lupte pentru Europa din sezonul urmator.

Tudor Baluta a fost cumparat de Brighton de la Viitorul cu 3 milioane de euro.