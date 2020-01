OFICIAL | Tudor Baluta a fost prezentat la noua sa echipa! Ce mesaj a transmis fanilor si cand poate debuta! VIDEO

Tudor Baluta a fost prezentat la ADO Den Haag.

Mijlocasul de 20 de ani a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Ado Den Haag. Baluta a plecat in Anglia cu asteptari mari, insa n-a prins niciun meci de campionat pentru Brighton. Fotbalistul a fost dorit si in toamna de mai multe echipe, insa a cerut sa ramana la Brighton pentru a incerca sa se impuna.

Ado a fost preluata recent de managerul englez Alan Pardew. Baluta este a 5-a achizitie a echipei din aceasta iarna. ADO e penultima in Eredivisie, dar are planuri mari in 2020. Vrea sa scape de retrogradare, apoi sa lupte pentru Europa din sezonul urmator.

Baluta a fost prezentat oficial la ADO Den Haag si a transmis un mesaj fanilor. Acesta poate debuta duminica, chiar sub ochii proprilor fani, intr-un meci pe care formatia din Haga il va disputa pe teren propriu in fata celor de la Waalwijk, ultima clasata din Campionatul Olandei.



"Salut, fanii lui ADO! Sunt Tudor Baluta, noul jucator al echipei. Vreau doar sa spun ca sunt foarte fericit sa fiu aici si abia astept sa va vad duminica", a fost mesajul transmis de Tudor Baluta.