"Determinare incredibila, baiat destept, fotbalist complet!" Gica Popescu, cuvinte uriase pentru Tudor Baluta

Crescut la Scoala de Fotbal Gica Popescu, slefuit apoi de Gica Hagi, Tudor Baluta a facut un meci extraordinar cu Croatia.

Gica Popescu spune ca Tudor Baluta are toate ingredientele pentru a ajunge un mare fotbalist.

Mijlocasul de 20 de ani, crescut la Scoala de Fotbal Gica Popescu, a fost poate cel mai bun om de pe teren in victoria impresionanta cu Croatia, 4-1.

Dupa Euro, Tudor Baluta va ajunge la Brighton, in Premier League.

"Baluta a fost 6 ani la scoala mea de fotbal, la Craiova. Va dati seama, este un moment de mandrie uriasa atunci cand vad ca joaca asa cum a facut-o aseara."

"Dar eu as fi foarte atent la aceste comparatii (Baluta, "noul Gica Popescu"), pentru ca de-a lungul timpului am vazut atatea si atatea comparatii cu Hagi, cu Petrescu, cu Popescu, si pana la urma s-au pierdut pe drum."

"Baluta este un jucator cu niste calitati incredibile, de mult nu am mai vazut un jucator atat de complet."

"Pe langa calitatile fizice, are o determinare incredibila, este un baiat foarte destept, suporta presiunea cum putini pot sa o faca. Are un viitor care depinde numai si numai de el, a facut deja un pas foarte important in strainatate."

"Sa dea Dumnezeu sa nu ajunga la nivelul meu, ci sa ma depaseasca in performante", a spus Gica Popescu la Ora exacta in sport.