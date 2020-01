Debut cu GHINION pentru Tudor Baluta! Mijlocasul a scos din echipa un jucator experimentat, insa Den Haag a fost UMILITA in ultimul meci

Tudor Baluta si-a facut debutul la noua echipa, ADO Den Haag.

Mijlocasul roman a debutat in Erdivisie cu o infrangere, inca din primul meci. Den Haag a jucat cu fosta echipa a lui Mihai Nesu, Utrecht, in deplasare. Peterson a deschis scorul in minutul 14, iar Klaiber a majorat diferenta in minutul 53. In minutul 73, Kerk a inscris pentru 3-0, iar acelasi Klaiber a facut dubla in minutul 84, inchizand astfel tabela.

Presa din olanda l-a anuntat deja titular pe Tudor Baluta, cu cateva ore inainte de inceputul partidei, care a inlocuit un jucator experimentat in "primul 11". Tehnicianul echipei, Alan Pardew, a ales sa il lase pe banca pe Tomas Necid, jucatorul de 30 de ani al lui ADO, pentru a-i face loc lui Baluta.

Jucatorul roman a venit la Den Haag in aceasta iarna, de la Brighton, in tricoul careia nu a prins niciun minut. Acesta este sub forma de imprumut la gruparea olandeza, pe care spera sa o ajute in lupta pentru mentinerea in prima liga.