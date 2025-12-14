CS Dinamo Bucureşti, care participă cu echipa Under 20, şi CSU Oradea s-au calificat în grupele principale ale Ligii Nordice de polo pe apă masculin, după victoriile obţinute, sâmbătă, în Grupa G a preliminariilor, găzduită de Bazinul ''Tolea Grinţescu'' - Dinamo din Capitală. Dinamo - Barcelona 16-9, cu Tiberiu Cojocariu MVP

CS Dinamo Bucureşti a dispus de Barcelona WPC cu 16-9 (5-2, 4-3, 4-1, 3-3), prin golurile marcate de Cosmin Popa (5), David Stancu (3), Tiberiu Cojocariu (3), Cristian Roşan (2), Vlad Ristea (2) şi Nikita Pasko (1), respectiv Ivan Chmyr Netai (2), Aran Alberola i Pla (1), Marc Lopez Alvarez (1), Nil Robirosa i Celma (1), Mario Pino Valdivia (1), Alex Algaba Alonso (1), Gerard Duran Morales (1) şi Enzo Alvarez-Naveiro Stothart (1).



”POLO. Nordic League - Grupa G. Dinamo merge în faza următoare după două victorii categorice! Nordic League este o competiție de seniori recent înființată, care reunește la start 62 de echipe din 21 de țări. Dinamo a abordat Grupa G, pe care o găzduiește în bazinul propriu, cu o echipă U20, dar chiar și așa a câștigat clar primele două meciuri: 💥Dinamo - City of Manchester 16-10 (vineri seara / MVP - Cristian Roșan) 💥Dinamo - Barcelona Water Polo Club 16-9 (sâmbătă seara / MVP - Tiberiu Cojocariu) Trupa antrenată de Andrei Mateiași mai are un meci de disputat, cu CSU Oradea, duminică la ora 11:00, dar indiferent de rezultat ambele echipe românești merg în faza următoare (Grupele Nordic League Trophy Finals). CSU Oradea a învins Barcelona cu 16-15 și pe Manchester cu 16-10”, a postat CS Dinamo București.



Oradea s-a calificat și ea

În altă partidă, CSU Oradea a trecut de City of Manchester cu 16-10 (3-2, 5-2, 4-4, 4-2). Golurile orădenilor au fost reuşite de Laszlo Merai (3), Ianis Soponar (3), David Moca (3), Alexei Nironca (2), Mark Tokai (2), Maksim Kluni (2), Csato Balasz (1). Pentru englezi au punctat Eleftherios Chelioudakis (3 goluri), James Blenkinship (2), Benjamin Grech (1), Eli Wass (1), Lucas Roxburgh (1), Cameron Richards (1). În clasament, pe primul loc se află CS Dinamo, cu 6 puncte, urmată de CSU Oradea, 5 puncte, Barcelona WPC, 1 punct, City of Manchester, 0 puncte. Duminică vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Barcelona WPC - City of Manchester (09:30) şi CS Dinamo Bucureşti - CSU Oradea (11:30). Ce este Nordic League, competiție la care Dinamo participă cu echipa Under 20

Nordic League este o competiţie cu 62 de echipe la start din 21 de ţări, dar CS Dinamo participă cu echipa U20. Primele două clasate se califică în grupele Nordic Trophy Finals, iar ultimele două vor juca în Nordic Trophy. ”POLO. O nouă competiție internațională în Bazinul Tolea Grințescu. Dinamo găzduiește Grupa G din NORDIC LEAGUE Pe lângă Euro Cup, Dinamo s-a înscris în acest sezon și în Nordic League, o competiție cu 62 de echipe la start din 21 de țări. Deși este o competiție dedicată seniorilor, CS Dinamo va arunca în luptă echipa de juniori U20, dând astfel șansa tinerilor de a evolua și de a se dezvolta în meciuri internaționale”, explica gruparea din Ștefan cel Mare. Info, foto: Agerpres, CS Dinamo București

