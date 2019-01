"E cea mai importanta decizie din viata mea! Abia astept sa vin aici". Tudor Baluta, primele declaratii dupa transferul la Brighton

Tudor Baluta este oficial jucatorul lui Brighton. El va juca la Viitorul pana la vara.

Tudor Baluta (19 ani) a semnat cu Brighton! Englezii au confirmat transferul si au publicat un scurt interviu dat de mijlocas.

"Sunt foarte fericit sa fiu aici, este o zi mare pentru mine. Decizia de a veni aici este cea mai importanta pe care am luat-o.



Sunt foarte fericit si abia astept sa vin de la vara, am ales acest club pentru facilitati, pentru tot ce se intampla aici. Terenurile, stafful, prima echipa, stadionul, totul este incredibil. Cred ca am luat cea mai buna decizie.

A fost intotdeauna visul meu sa joc in Anglia", a spus Tudor Baluta.

"Urmaresc meciurile din Premier League, se joaca un fotbal incredibil. Este foarte multa calitate, sunt jucatori extraordinari, echipele sunt fantastice. Meciurile sunt intotdeauna imprevizibile.

Eu sunt un jucator versatil, pot sa joc atat la mijloc, cat si in aparare. Pentru mine este important sa cresc cat mai mult. Vreau sa ajut echipa", a mai spus el.