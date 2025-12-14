Mihai Stoica: ”Poți ajunge mare, dar să te și pierzi!”

Toma a și marcat în minutul 54, iar, după meci, patronul roș-albaștrilor a avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre noul preferat al lui Gigi Becali, Mihai Toma, mijlocașul ofensiv în vârstă de 18 ani, care a avut o prestație bună în meciul cu Fayenoord. Mihai Stoica este convins că, în cazul în care se va ține de treabă, Toma poate deveni un fotbalist important la o echipă cu pretenții din străinătate.

În acest context, oficialul campioanei l-a avertizat pe Toma cu privire la viața sa extrasportivă.

”Sper ca Toma să fie inteligent și să înțeleagă că viața de fotbalist tânăr care ajunge la nivelul ăsta e ca și cum traversezi un lac pe gheață foarte subțire. Dacă realizează asta e foarte bine, altfel e foarte simplu să te pierzi. Poți ajunge mare, dar să te și pierzi.

(n.r. – Banii îi schimbă?) Cred că mai degrabă fascinația noii lumi în care pășești. Probabil că Toma acum ceva timp mergea să ia autografe de la fotbaliști, acum dă autografe. Asta o e schimbare majoră pe care unii nu o gestionează. Unii nu înțeleg că trebuie să asculte de cine să asculte.

Sunt unii care vor să câștige de pe urma fotbaliștilor și alții care nu vor niciun avantaj din asta. Eu vreau să am un tricou de la echipa la care se transferă fotbaliștii. Și am ceva tricouri. Eu le-am arătat. Unii înțeleg, alții nu”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Și Ilie Dumitrescu a vorbit situația lui Mihai Toma

„Mă bucur cel mai mult pentru Toma pentru că acest copil depune un efort extraordinar. Este extrem de activ și în meciurile de campionat. Era destul de reținut în ultimii 20 de metri, dar a intrat foarte bine în meci, cu personalitate. A apărut foarte bine la bara a doua, a atacat foarte bine și a marcat”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

