Olandezii nu vor vedea fotbal prea curand! A fost anuntata data oficiala cand se va relua campionatul in care joaca Razvan Marin si Tudor Baluta

Tarile de Jos se afla in stare de urgenta.

Meciurile din Eredivisie se vor relua pe 1 iunie, a anuntat prim-ministrul tarii Mark Rutte, informeaza Agerpres. Autoritatile au specificat ca starea de urgenta pe teritoriul tarii se prelungeste pana pe 28 aprilie, pentru a stopa raspandirea coronavirusului.

Prim-ministrul a explicat ca evenimentele care au nevoie de licenta sunt oprite pana pe 1 iunie, subliniind ca acest lucru este valabil si in cazul celor doua ligi de fotbal.

Federatia va lua o decizie in acest sens care va fi anuntata in cursul zilei de azi. In Eredivisie mai sunt de disputat 8 etape, lider fiind Ajax, la egalitate de puncte cu AZ Alkmaar, fiecare cu cate 56. Podiumul este completat de Feynoord, cu 50 de puncte.