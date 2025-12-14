LIVE TEXT Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori

Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori Superliga
Prima partidă a zilei de duminică din etapa cu numărul 20, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Petrolul PloiestiU ClujCristiano BergodiEugen NeagoeSuperliga
Petrolul Ploiești - U Cluj

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:30, Petrolul Ploiești și U Cluj se întâlnesc în prima partidă a zilei de duminică din etapa cu numărul 2- din Superligă.

”Petrolul - U Cluj. Între doi antrenori cu mare calitate”, titrează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal înaintea meciului de pe ”Ilie Oană”.

Prahovenii au pierdut în runda precedentă, 0-1 la Arad, insuccesul venind după o serie de invincibilitate formată trei victorii și patru rezultate de egalitate.

1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ,,Șepcile roșii” în ultimele șase etape, interval în care au mai înregistrat patru succese și o remiză.

Meciul cu numărul 82 în prima ligă între Petrolul și U Cluj

Cele două echipe se vor afla faţă-n faţă în principala competiţie internă pentru a 82-a oară, palmaresul precedentelor confruntări din Superligă cuprinzând 41 de victorii prahovenii, 23 de succese clujenii și 17 remize.

Palmares cu Petrolul gazdă: 40 de meciuri - 28 victorii Petrolul - 11 remize - 1 succes U Cluj.

Cea mai mare diferenţă de scor pe prima scenă a fost de cinci goluri şi s-a înregistrat de două ori în favoarea clujenilor: 21 mai 1961, Ştiinţa Cluj - Petrolul 6-1 şi 10 iulie 1966, U Cluj - Petrolul 5-0.

Singura victorie bifată de ,,Șepcile roșii” în deplasare: 16 aprilie 2023, Petrolul - Universitatea Cluj 0-2.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 9 august 2025, Universitatea Cluj - Petrolul 1-1 (marcatori: Jovo Lukic / Bogdan Marian).

Cristiano Bergodi, peste Eugen Neagoe în întâlnirile directe

Eugen Neagoe vs. Cristiano Bergodi în campionat: șase jocuri - o victorie Neagoe - o remiză - patru succese Bergodi.

Actualul tehnician al prahovenilor a antrenat-o pe Universitatea Cluj în 2022-2023 (19 jocuri în toate competițiile). Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Două echipe din Anglia și Scoția &icirc;l vor pe fotbalistul rom&acirc;n din Superligă care a impresionat &icirc;n acest debut de sezon!
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 &icirc;n Superligă!
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Steaua și Dinamo, lupte grele la v&acirc;rf cu provincia!
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: Am discutat cu el
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Petrolul și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol &icirc;n amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: Am aflat ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat. Nu e normal!
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

