LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:30, Petrolul Ploiești și U Cluj se întâlnesc în prima partidă a zilei de duminică din etapa cu numărul 2- din Superligă.

”Petrolul - U Cluj. Între doi antrenori cu mare calitate”, titrează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal înaintea meciului de pe ”Ilie Oană”.

Prahovenii au pierdut în runda precedentă, 0-1 la Arad, insuccesul venind după o serie de invincibilitate formată trei victorii și patru rezultate de egalitate.

1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj - FCSB 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ,,Șepcile roșii” în ultimele șase etape, interval în care au mai înregistrat patru succese și o remiză.

Meciul cu numărul 82 în prima ligă între Petrolul și U Cluj



Cele două echipe se vor afla faţă-n faţă în principala competiţie internă pentru a 82-a oară, palmaresul precedentelor confruntări din Superligă cuprinzând 41 de victorii prahovenii, 23 de succese clujenii și 17 remize.

Palmares cu Petrolul gazdă: 40 de meciuri - 28 victorii Petrolul - 11 remize - 1 succes U Cluj.

Cea mai mare diferenţă de scor pe prima scenă a fost de cinci goluri şi s-a înregistrat de două ori în favoarea clujenilor: 21 mai 1961, Ştiinţa Cluj - Petrolul 6-1 şi 10 iulie 1966, U Cluj - Petrolul 5-0.

Singura victorie bifată de ,,Șepcile roșii” în deplasare: 16 aprilie 2023, Petrolul - Universitatea Cluj 0-2.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 9 august 2025, Universitatea Cluj - Petrolul 1-1 (marcatori: Jovo Lukic / Bogdan Marian).

Cristiano Bergodi, peste Eugen Neagoe în întâlnirile directe



Eugen Neagoe vs. Cristiano Bergodi în campionat: șase jocuri - o victorie Neagoe - o remiză - patru succese Bergodi.

Actualul tehnician al prahovenilor a antrenat-o pe Universitatea Cluj în 2022-2023 (19 jocuri în toate competițiile). Info: LPF



