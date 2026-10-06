Echipa națională a României are prea puțini stranieri care evoluează constant la echipele de club, iar acesta ar putea fi un motiv pentru care rezultatele din aceste meciuri din Nations League au fost mult sub așteptări.

„Tricolorii” au înregistrat patru înfrângeri consecutive în tot atâtea meciuri în pauza internațională, în Nations League.

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Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații moderatorului Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, iar cei trei au abordat cele mai importante subiecte legate de echipa națională, dar și din fotbalul românesc.

Cristi Pulhac a vorbit în exclusivitate la VOYO SPROT LIVE despre forma slabă pe care o traversează Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, echipă care l-a cumpărat de la FCSB în vara trecută pentru trei milioane de euro.

Fostul dinamovist este de părere că nu e de mirare că mijlocașul de 28 de ani are puțin minute la formația belgiană, pentru că nivelul Superligii este destul de slab.

„Mă gândesc, are 28 de ani (n.r. Darius Olaru), de ce mentor mai ai nevoie? E un jucător care a câștigat campionatul, care a avut meciuri în Europa. Problema e că noi nu vedem altceva, faptul că el e puțin mai bun sau mai bun față de mai mulți jucători din liga noastră, care nu este atât de bună, noi avem impresia că poate să joace la orice echipă din străinătate.

Eu cred că el nu joacă în străinătatea pentru că nu s-a adaptat acolo, chiar dacă aici era unul dintre cei mai buni jucători din Superliga. E același jucător”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.