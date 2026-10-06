EXCLUSIV „Diamantul” lui Gigi Becali, fantomă la echipa națională și în străinătate: „Era unul dintre cei mai buni din Superliga”

„Diamantul” lui Gigi Becali, fantomă la echipa națională și în străinătate: „Era unul dintre cei mai buni din Superliga” Stranieri
SPORT.RO
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Unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB din ultimii ani este de nerecunoscut în acest start de sezon.

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Cristi PulhacDarius OlaruFCSBEchipa NationalaGigi Becali
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Echipa națională a României are prea puțini stranieri care evoluează constant la echipele de club, iar acesta ar putea fi un motiv pentru care rezultatele din aceste meciuri din Nations League au fost mult sub așteptări.

„Tricolorii” au înregistrat patru înfrângeri consecutive în tot atâtea meciuri în pauza internațională, în Nations League.

Starul lui Gigi Becali de la FCSB, de nerecunoscut la echipa națională și în străinătate

Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații moderatorului Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, iar cei trei au abordat cele mai importante subiecte legate de echipa națională, dar și din fotbalul românesc.

Cristi Pulhac a vorbit în exclusivitate la VOYO SPROT LIVE despre forma slabă pe care o traversează Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise, echipă care l-a cumpărat de la FCSB în vara trecută pentru trei milioane de euro.

Fostul dinamovist este de părere că nu e de mirare că mijlocașul de 28 de ani are puțin minute la formația belgiană, pentru că nivelul Superligii este destul de slab.

„Mă gândesc, are 28 de ani (n.r. Darius Olaru), de ce mentor mai ai nevoie? E un jucător care a câștigat campionatul, care a avut meciuri în Europa. Problema e că noi nu vedem altceva, faptul că el e puțin mai bun sau mai bun față de mai mulți jucători din liga noastră, care nu este atât de bună, noi avem impresia că poate să joace la orice echipă din străinătate.

Eu cred că el nu joacă în străinătatea pentru că nu s-a adaptat acolo, chiar dacă aici era unul dintre cei mai buni jucători din Superliga. E același jucător”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

  • Darius olaru curajos inainte de fc basel fcsb
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Darius Olaru, curajos înainte de FC Basel - FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru, căpitan FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru 160125
Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
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Darius Olaru a fost titular în meciurile de la București cu Bosnia (2-4) și Suedia (0-1) din Nations League, dar nu a ieșit în evidentă în niciuna dintre partide și a fost schimbat de fiecare dată.

Jucătorul de 28 de ani are în acest sezon în tricoul lui USG șapte meciuri, un gol și o pasă decisivă și a evoluat 348 de minute.

Olaru are 256 de meciuri jucate pentru FCSB și a reușit să marcheze 63 de goluri și să ofere 45 de assist-uri.

4,5 milioane de euro este cota jucătorului cu 30 de meciuri în echipa națională, un gol și două pase decisive, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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