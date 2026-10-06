Gigi Becali, patronul fostei campioane a României, a pus ochii pe atacantul francez de la Universitatea Craiova, care a contribuit decisiv la câștigarea eventului din sezonul precedent. În schimbul său, FCSB ar oferi 800.000 de euro.

Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Nsimba la FCSB

După ce s-a zvonit că Nsimba și-a dat deja acordul pentru transferul la FCSB, Gigi Becali a oferit ultimele detalii și a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a purtat deja o discuție cu jucătorul.

În acest sezon, Steven Nsimba a evoluat în 17 partide pentru cei de la Univeristatea Craiova, pentru care a reușit să înscrie de opt ori, în toate competițiile.

„Nu ştiu, mă, că nici nu a dat răspunsul frati-su. Că cică să vorbesc cu frati-su. Nu-mi mai arde de Nsimba acum. Să fie sănătoşi! Da, trebuia să-mi trimită oferta şi nu mi-a trimis nimic. A vorbit Reghe cu el”, a spus Becali, la Fanatik.ro.

Bogdan Lobonț crede că Nsimba ar putea fi adus la FCSB ca înlocuitor pentru Garita

Lobonț crede că Steven Nsimba ar fi adus mai degrabă ca înlocuitor pentru Arnold Garita, care are contract doar până în decembrie.

"Cei de la FCSB se gândesc și în perspectiva în care Garita nu se va exprima la cel mai înalt nivel. Din câte înțeleg, Garita a semnat doar până în iarnă, deci probabil perspectiva lor e asta. Nsimba are un profil diferit față de Boutoutaou, e mai masiv, mai puternic în dueluri. Boutoutaou e mai mult cu mingea la picior", a mai spus Lobonț.