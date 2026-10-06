Update: Cristi Pulhac: „Ai foarte mulți jucători în primul 11 care nu joacă la echipele lor”

Cristi Pulhac a criticat faptul că în primul 11 al României contra Suediei au fost utilizați fotbaliști care nu au minute

„Tu nu poți să ții de minge din moment ce ai foarte mulți jucători în primul 11 care nu joacă la echipele lor. Important e să ții de ea, dar dacă tu alergi după minge și vrei să pleci pe contraatac cu jucătorii ăștia nu mai suflu.

Asta spune și Ciprian, că tu trebuie să te rezumi la ceea ce ai și ce jucători folosești în primul 11. Cât joacă la echipele lor, care joacă mai puțin, care e forma lor? Ții cont și de adversarul pe care îl ai, ai un adversar puternic!”, a subliniat Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE.

Update: Ciprian Marica: „Ar fi câteva lucruri de discutat și de văzut”

Ciprian Marica a subliniat mai multe carențe din tactica României pentru meciul cu Suedia.

„Pozitiv e că am avut posesie 52% peste ei. Am avut mai multe șuturi spre poartă decât ei, 14 la 13, am avut șuturi pe poartă mai multe decât ei și cornere mai multe decât ei. Te-ai fi gândit că România a controlat jocul!

Aici e o speță...una e să ai posesia și confundăm lucrul ăsta cu controlul jocului. România a avut posesia mai mult decât Suedia, dar nu a avut niciodată controlul jocului. Mai aproape a fost Suedia de 2-0 decât România să egaleze.

Am avut un joc elaborat în zonele laterale, în condițiile în care noi am jucat fără atacant. Am adus foarte multe centrări în careu. Pentru cine? Noi îl aveam vârf pe Tănase. Asta pozitiv! (Cristi Pulhac: „Ai fost pozitiv ironic”, moment care a declanșat râsul în studio).

Astea ar fi câteva lucruri de discutat și de văzut, dacă tactica a fost sau n-a fost cea corectă. Ei când au avut mingea au reușit să creeze ocazii, să creeze pericol. Noi am tras de la distanță. Am tras de multe ori din poziții în care nu se marchează, în mod normal, gol.

La statistică a contat, însă în meci România nu a pus probleme mari adversarului. În condițiile în care îți dorești să ai posesia, te gândești că jucătorii tăi cei mai buni sunt totuși jucători de profunzime, de spațiu liber. Man, Mihăilă și Rațiu au nevoie de spațiu. Pentru ce trebuie să am posesia?”, a spus Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE.

Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații moderatorului Andrei Grecu.

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Cei doi foști internaționali vor analiza partida de aseară, România - Suedia 0-1, în care tricolorii lui Gică Hagi au înregistrat a patra înfrângere consecutivă din tot atâtea posibile în Liga Națiunilor.

De asemenea, pe lângă situația echipei naționale, vor fi dezbătute cele mai importante știri din sportul românesc și internațional.