Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Mihai Pintilii rupe tăcerea despre colaborarea cu Gigi Becali

Până în luna martie a acestui an, la cârma FCSB erau Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi cucerind nu mai puțin de patru trofee în ultimii trei ani la formația patronată de Gigi Becali.

Întrebat despre relația cu Gigi Becali, Mihai Pintilii a mărturisit că uneori poate fi frustrant că nu iei toate deciziile, însă există totuși un soi de colaborare cu patronul formației.

Spre surprinderea multora, omul de afaceri poate fi întors. Mihai Pintilii a oferit și un exemplu, de la un meci cu CFR Cluj. Deși Gigi Becali îl dorea pe Tavi Popescu titular, acesta a fost întors, oferindu-i credit tehnicianului.

„E frustrare... pot să zic că știu sentimentul când nu îți aparțin deciziile. Dar nu e în totalitate așa, până la urmă antrenezi acolo. Nu ai mâinile legate, ai comunicare, poți să vorbești. Poți să-i schimbi și ideea fixă — s-a schimbat de multe ori. Următoarea dată tot la fel face, dar tot poți să-l convingi să fie ca tine. Important e să fie comunicare.

Dau un exemplu: jucam cu CFR. Jucam cu CFR și voiam să joace Compagno. El nu, Tavi Popescu. I-am zis: 'Nea Gigi, te rog eu, au talie, e Dan Petrescu cu faze fixe, lucrează mult'. A zis: 'Nu, tată'. Am urcat în mașină, mă sună și-mi spune: 'Bine, tată, să joace el'. Dacă vorbești, înțelege. Poți să discuți cu el. Înțelege și el acum fotbal, e de atâția ani.

Reproș există oricum, indiferent dacă câștigi sau nu. Dacă câștigi, n-ai câștigat tu. Dacă pierzi... Tu ești conștient de ce ai realizat și nu mai contează, sunt detalii. Au fost antrenori buni care nu au reușit în condițiile astea? De ce? O întrebare simplă la care nu avem răspuns”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.