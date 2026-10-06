România a pierdut în fața Suediei pe teren propriu, scor 0-1, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

„Tricolorii” lui Gică Hagi au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri oficiale jucate.

Cristi Pulhac critică tactica lui Gică Hagi: „Nu poți să faci asta”

Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații moderatorului Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, iar cei trei abordează cele mai importante subiecte legate de echipa națională, dar și din fotbalul românesc.

Cristi Pulhac a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT 1 despre tactica pe care se bazează naționala antrenată de Gică Hagi.

Fostul jucător de la Dinamo este de părere că selecționerul încearcă să implementeze un stil de joc care nu este conform cu fotbaliștii pe care îi are la dispoziție.

„Tu nu poți să ții de minge din moment ce ai foarte mulți jucători în primul 11 care nu joacă la echipele lor. Important e să ții de ea, dar dacă tu alergi după minge și vrei să pleci pe contraatac cu jucătorii ăștia care nu mai au suflu.

Asta spune și Ciprian, că tu trebuie să te rezumi la ceea ce ai și ce jucători folosești în primul '11'. Cât joacă la echipele lor, care joacă mai puțin, care e forma lor? Ții cont și de adversarul pe care îl ai, ai un adversar puternic!”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT 1.