EXCLUSIV Gică Hagi, demontat după dezastrul din Nations League! Marea greșeală a selecționerului României: „Nu poți!”

Gică Hagi, demontat după dezastrul din Nations League! Marea greșeală a selecționerului României: „Nu poți!” Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gică Hagi a avut patru meciuri de coșmar în Nations League.

TAGS:
Gica HagiCristi Pulhacvoyo sport liveRomaniaSuediaNations League
Din articol

România a pierdut în fața Suediei pe teren propriu, scor 0-1, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

„Tricolorii” lui Gică Hagi au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri oficiale jucate.

Cristi Pulhac critică tactica lui Gică Hagi: „Nu poți să faci asta”

Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații moderatorului Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, iar cei trei abordează cele mai importante subiecte legate de echipa națională, dar și din fotbalul românesc.

Cristi Pulhac a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT 1 despre tactica pe care se bazează naționala antrenată de Gică Hagi.

Fostul jucător de la Dinamo este de părere că selecționerul încearcă să implementeze un stil de joc care nu este conform cu fotbaliștii pe care îi are la dispoziție.

„Tu nu poți să ții de minge din moment ce ai foarte mulți jucători în primul 11 care nu joacă la echipele lor. Important e să ții de ea, dar dacă tu alergi după minge și vrei să pleci pe contraatac cu jucătorii ăștia care nu mai au suflu. 

Asta spune și Ciprian, că tu trebuie să te rezumi la ceea ce ai și ce jucători folosești în primul '11'. Cât joacă la echipele lor, care joacă mai puțin, care e forma lor? Ții cont și de adversarul pe care îl ai, ai un adversar puternic!”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT 1.

  • Romania suedia liga natiunilor 5102026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ciprian Marica a văzut România - Suedia și a reacționat categoric

Marica a explicat că România, în ciuda faptului că a avut o posesie mai mare decât a Suediei, nu a pus atât de multă presiune precum a făcut-o selecționata lui Graham Potter.

În minutul 13, s-a înscris și unicul gol al confruntării, semnat de Viktor Gyokeres, starul lui Arsenal.

”Pozitiv e că am avut posesie 52% peste ei. Am avut mai multe șuturi spre poartă decât ei, 14 la 13, am avut șuturi pe poartă mai multe decât ei și cornere mai multe decât ei. Te-ai fi gândit că România a controlat jocul! 

Aici e o speță... una e să ai posesia și confundăm lucrul ăsta cu controlul jocului. România a avut posesia mai mult decât Suedia, dar nu a avut niciodată controlul jocului. Mai aproape a fost Suedia de 2-0 decât România să egaleze.

Am avut un joc elaborat în zonele laterale, în condițiile în care noi am jucat fără atacant. Am adus foarte multe centrări în careu. Pentru cine? Noi îl aveam vârf pe Tănase. Asta pozitiv! (n.r. Cristi Pulhac: Ai fost pozitiv ironic!).

Astea ar fi câteva lucruri de discutat și de văzut, dacă tactica a fost sau n-a fost cea corectă. Ei când au avut mingea au reușit să creeze ocazii, să creeze pericol. Noi am tras de la distanță. Am tras de multe ori din poziții în care nu se marchează, în mod normal, gol.

La statistică a contat, însă în meci România nu a pus probleme mari adversarului. În condițiile în care îți dorești să ai posesia, te gândești că jucătorii tăi cei mai buni sunt totuși jucători de profunzime, de spațiu liber. Man, Mihăilă și Rațiu au nevoie de spațiu. Pentru ce trebuie să am posesia?”, a spus Marica la VOYO SPORT LIVE.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Momentul în care a fost adus în România Vlăduț Bǎlțǎțeanu, suspect în cazul femeii găsite moarte în valiză, în Olt
Momentul în care a fost adus în România Vlăduț Bǎlțǎțeanu, suspect în cazul femeii găsite moarte în valiză, în Olt
ARTICOLE PE SUBIECT
Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională”
Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională”
Gestul făcut de Gică Hagi, imediat după ce România a pierdut din nou cu Suedia
Gestul făcut de Gică Hagi, imediat după ce România a pierdut din nou cu Suedia
Gică Hagi i-a numit la conferința de presă: ”Echipa națională a câștigat trei jucători”
Gică Hagi i-a numit la conferința de presă: ”Echipa națională a câștigat trei jucători”
Ignorat de Gică Hagi, cel mai în formă atacant este cerut la echipa națională: „L-au păcălit cele două meciuri”
Ignorat de Gică Hagi, cel mai în formă atacant este cerut la echipa națională: „L-au păcălit cele două meciuri”
„Rămâne Gică Hagi la echipa națională?” Mihai Stoica a dat răspunsul pe loc
„Rămâne Gică Hagi la echipa națională?” Mihai Stoica a dat răspunsul pe loc
ULTIMELE STIRI
Premieră istorică în culturism: Alexandru Zotica, sportiv cu sindrom Down, merge la Campionatul Mondial!
Premieră istorică în culturism: Alexandru Zotica, sportiv cu sindrom Down, merge la Campionatul Mondial!
Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu: italianca se pregătește pentru întoarcerea în tenis
Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu: italianca se pregătește pentru întoarcerea în tenis
Decizie definitivă în privința parteneriatului dintre NBA și Euroligă!
Decizie definitivă în privința parteneriatului dintre NBA și Euroligă!
Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristi Pulhac au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1
Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei: „Nu trebuie să-l marcăm”
Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei: „Nu trebuie să-l marcăm”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul

Daniel Bîrligea, OUT! Frosinone a făcut anunțul

România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor

România - Suedia 0-1! Tricolorii au dat semne de viață insuficiente pentru a evita a patra înfrângere la rând în Liga Națiunilor

Gică Hagi, exploziv la conferință: ”Dur, foarte dur! / Gata, din noiembrie asta o să se întâmple”

Gică Hagi, exploziv la conferință: ”Dur, foarte dur! / Gata, din noiembrie asta o să se întâmple”

Cât s-a terminat Bosnia - Polonia, celălalt meci din grupa României în Nations League

Cât s-a terminat Bosnia - Polonia, celălalt meci din grupa României în Nations League

Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională”

Giovanni Becali nu are milă de favoritul lui Gică Hagi: „Nu e jucător de echipa națională”

Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”

Tătărușanu, uluit de fotbalistul care e ignorat de Hagi la națională: ”N-am mai văzut un asemenea talent”



Recomandarile redactiei
Ciprian Marica a numit, subtil, tricolorul care trebuie să dispară de la națională: „Ridică semne de întrebare”
Ciprian Marica a numit, subtil, tricolorul care trebuie să dispară de la națională: „Ridică semne de întrebare”
Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu: italianca se pregătește pentru întoarcerea în tenis
Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu: italianca se pregătește pentru întoarcerea în tenis
Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei: „Nu trebuie să-l marcăm”
Lionel Messi, tratament special pentru meciul de retragerea din naționala Argentinei: „Nu trebuie să-l marcăm”
Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza
Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza
Decizie definitivă în privința parteneriatului dintre NBA și Euroligă!
Decizie definitivă în privința parteneriatului dintre NBA și Euroligă!
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
”Îi încheie cariera?” Verdict în cazul lui Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul ”Pyro”
”Îi încheie cariera?” Verdict în cazul lui Daniel Niculae, urmărit penal în dosarul ”Pyro”
Cristi Pulhac face praf un jucător din Liga 1: ”La cum a jucat nu prindea nici lotul de tineret”
Cristi Pulhac face praf un jucător din Liga 1: ”La cum a jucat nu prindea nici lotul de tineret”
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
CITESTE SI
Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

stirileprotv Cine este Luca Niculescu, diplomatul desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

stirileprotv Consultări la Cotroceni. Delegația USR, după discuția cu Nicușor Dan: „Soluția anticipatelor, cea mai sinceră faţă de români”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!