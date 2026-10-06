România a pierdut în fața Suediei pe teren propriu, scor 0-1, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.
„Tricolorii” lui Gică Hagi au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri oficiale jucate.
Cristi Pulhac critică tactica lui Gică Hagi: „Nu poți să faci asta”
Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații moderatorului Andrei Grecu la emisiunea VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1, iar cei trei abordează cele mai importante subiecte legate de echipa națională, dar și din fotbalul românesc.
Cristi Pulhac a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT 1 despre tactica pe care se bazează naționala antrenată de Gică Hagi.
Fostul jucător de la Dinamo este de părere că selecționerul încearcă să implementeze un stil de joc care nu este conform cu fotbaliștii pe care îi are la dispoziție.
„Tu nu poți să ții de minge din moment ce ai foarte mulți jucători în primul 11 care nu joacă la echipele lor. Important e să ții de ea, dar dacă tu alergi după minge și vrei să pleci pe contraatac cu jucătorii ăștia care nu mai au suflu.
Asta spune și Ciprian, că tu trebuie să te rezumi la ceea ce ai și ce jucători folosești în primul '11'. Cât joacă la echipele lor, care joacă mai puțin, care e forma lor? Ții cont și de adversarul pe care îl ai, ai un adversar puternic!”, a spus Cristi Pulhac, în exclusivitate la VOYO SPORT 1.
Ciprian Marica a văzut România - Suedia și a reacționat categoric
Marica a explicat că România, în ciuda faptului că a avut o posesie mai mare decât a Suediei, nu a pus atât de multă presiune precum a făcut-o selecționata lui Graham Potter.
În minutul 13, s-a înscris și unicul gol al confruntării, semnat de Viktor Gyokeres, starul lui Arsenal.
”Pozitiv e că am avut posesie 52% peste ei. Am avut mai multe șuturi spre poartă decât ei, 14 la 13, am avut șuturi pe poartă mai multe decât ei și cornere mai multe decât ei. Te-ai fi gândit că România a controlat jocul!
Aici e o speță... una e să ai posesia și confundăm lucrul ăsta cu controlul jocului. România a avut posesia mai mult decât Suedia, dar nu a avut niciodată controlul jocului. Mai aproape a fost Suedia de 2-0 decât România să egaleze.
Am avut un joc elaborat în zonele laterale, în condițiile în care noi am jucat fără atacant. Am adus foarte multe centrări în careu. Pentru cine? Noi îl aveam vârf pe Tănase. Asta pozitiv! (n.r. Cristi Pulhac: Ai fost pozitiv ironic!).
Astea ar fi câteva lucruri de discutat și de văzut, dacă tactica a fost sau n-a fost cea corectă. Ei când au avut mingea au reușit să creeze ocazii, să creeze pericol. Noi am tras de la distanță. Am tras de multe ori din poziții în care nu se marchează, în mod normal, gol.
La statistică a contat, însă în meci România nu a pus probleme mari adversarului. În condițiile în care îți dorești să ai posesia, te gândești că jucătorii tăi cei mai buni sunt totuși jucători de profunzime, de spațiu liber. Man, Mihăilă și Rațiu au nevoie de spațiu. Pentru ce trebuie să am posesia?”, a spus Marica la VOYO SPORT LIVE.