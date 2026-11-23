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Dudu Georgescu este unul dintre cei mai mari atacanți români ai tuturor timpurilor, având în vedere că a câștigat de două ori „Gheata de Aur”, în sezoanele 1974/1975 și 1976/1977. Nepotul lui Dudu Georgescu i-a făcut portretul legendei lui Dinamo în exclusivitate pentru Sport.ro Decesul său a avut loc în Canada, într-un apartament în care locuia cu chirie de mai mulți ani alături de soția sa, Marina. Sport.ro a stat de vorbă cu unul dintre nepoții legendarului fotbalist, Costin Georgescu. ”L-am cunoscut decât de la vârsta de șapte ani. De două ori a venit în casa mătușii mele la Ploiești. Eu aveam șapte ani, fratele meu avea trei ani. Eu eram cel mai mare, așa că îmi mai aduc aminte despre el. Asta se întâmpla prin 1970 și ceva, când el era în formă”, și-a început povestirea Costin Georgescu, nepotul fostului mare fotbalist, pentru Sport.ro.

Costin Georgescu este în prezent preot într-o localitate prahoveană și vorbește cu multă admirație la adresa unchiului său, pe care recunoaște că nu a apucat să petreacă foarte mult timp în prezența legendarului fotbalist al lui Dinamo. Cu toate acestea, nepotul lui Dudu Georgescu își amintește nostalgic discuțiile dintre marele fotbalist și tatăl său. Mai exact, de momentele în care Dudu Georgescu povestea cum a câștigat de două ori ”Gheata de Aur” datorită lui Mircea Lucescu: ”Realmente a fost unul dintre cel mai buni fotbaliști români. Țin minte că tatăl meu l-a întrebat ceva: 'Cum reușești să dai atâtea goluri cu capul? De unde ai detenta aia atât de înaltă, atât de strălucitoare?'. A răspuns: 'Doamne, nu știu, dar știu un lucru foarte clar. Dacă nu ar fi Lucescu, n-aș putea să fac asta'. Pentru că Lucescu centra la cap și era extraordinar de precis, iar el doar împingea mingea în poartă. Avea simțul golului. Adică era pretutindeni în zona din care putea să dea gol. Dudu a fost un om foarte modest. În ciuda faptului că luase două Ghete de Aur, el a fost un om foarte modest. Și-a știut limitele și avea o vorbă: 'Niciodată înapoi, întotdeauna înainte'. Asta o țin minte, pentru că i-a spus-o și tatălui meu (...) Sunt multe de povestit, dar atâta știu, că era un om bun și modest și că nu și-a depășit limitele. Avea un mare talent la fotbal. El, când atingea mingea, ziceai că zboară. M-am minunat cum putea să prindă mingea și să meargă înainte. Dar eu atâta țin minte din ce ne-a spus. Fotbalul se joacă înainte, nu înapoi. Așa și referitor la echipa națională. Din păcate, noi știm înapoi, să ne apărăm. El zicea: 'Dacă îți bagă cineva un gol, tu bagi două'. Deci asta era teoria celor de altă dată: Dacă primești un gol, bagi două.”.

”Clubul Dinamo a încercat să îl ajute pe Dudu Georgescu!” Ultimii ani din viața lui Dudu Georgescu s-au scurs într-un semianonimat, departe de România, în Canada, acolo unde locuia în apartamentul lui Gheorghe Turda. Nici măcar rudele din România nu au reușit să ia legătura cu acesta, nici măcar când Dudu Georgescu a revenit pentru o perioadă scurtă în țară, când în era Negoiță i s-a oferit pentru scurt timp un post de conducere la Dinamo. Nepotul legendei lui Dinamo spune că statul român nu s-a implicat prea mult în susținerea unei personalități precum Dudu Georgescu, care s-a confruntat de-a lungul timpului cu multe probleme financiare. ”De moartea lui nu știu nimic decât că a murit singur acolo în Canada. În apartamentul lui Gheorghe Tudor. Pentru că Gheorghe Turda, cântărețul de muzică populară, îl iubea atât de mult încât a avut suficient bani să-și cumpere apartament în Canada. Și el i-a închiriat lui Dudu. (...) Clubul Dinamo a încercat să-l ajute la un moment dat pe vremea lui Negoiță. I-a dat un post de conducere. Mai devreme ți-am spus că a fost foarte modest. Statul român nu s-a implicat prea mult după 1989 în ceea ce-l privește. El a plecat foarte dezamăgit din România, la fel ca mulți români. Sunt români care pleacă în străinătate ca să câștige, sunt unii care pleacă în străinătate, dar vin acasă și sunt unii care pleacă definitiv, cum a fost și el, dacă văd că nu pot să facă nimic în România. El a avut o școală de fotbal în Canada pentru copii, dar mai mult nu știu. Am încercat să-l contactez. Am încercat pe Facebook. Am încercat să-l contactez și când a venit la Dinamo”. Nepotul legendarului fotbalist se arată convins după moartea lui Dudu Georgescu de faptul că întreaga carieră și viață a acestuia ar fi putut arăta complet diferit dacă, în anii '70-'80, ar fi primit permisiunea să plece din România pentru a evolua pentru un club din străinătate. ”Aș putea spune că dacă nu era în Ministerul de Interne avea și el mai multe șanse să se transfere în străinătate, cum a fost Radu Nunweiller (n.r. Radu Nunweiller a activat în Elveția doar ca antrenor), de exemplu”, a încheiat Costin Georgescu. Dudu Georgescu, cel mai mare atacant din istoria lui Dinamo Născut pe 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu și-a început cariera la Progresul. A debutat în prima ligă în 1969, iar după trei sezoane și o scurtă experiență la CSM Reșița a ajuns la Dinamo, clubul la care avea să devină o adevărată legendă. Între 1973 și 1983, atacantul a câștigat patru titluri de campion al României și o Cupă. A înscris 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru „câini”, record care îl păstrează în fruntea clasamentului marcatorilor din istoria clubului. În plus, a reușit 17 goluri în 23 de partide europene. La nivel individual, performanțele sale au fost și mai importante. Dudu Georgescu a câștigat de două ori Gheata de Aur a Europei, în 1975, cu 33 de goluri, și în 1977, cu 47 de reușite. A fost golgheterul campionatului României timp de patru sezoane consecutive, între 1975 și 1978. Cele 252 de goluri înscrise în prima ligă, în 371 de meciuri, reprezintă și astăzi un record. Pentru echipa națională a României a adunat 40 de selecții și 21 de goluri. A avut inclusiv oferte din străinătate, de la New York Cosmos și Al-Hilal, însă transferurile nu s-au concretizat. În acea perioadă, statutul lui Dinamo, club aflat în subordinea Ministerului de Interne, îi limita posibilitățile de a pleca din țară.

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