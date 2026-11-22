Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un discurs dur la finalul meciului de la Mioveni și l-a distrus din nou pe Aymen Boutoutaou (25 de ani), jucătorul transferat în această vară pentru 1,3 milioane de euro.

Gigi Becali l-a distrus pe Boutoutaou după meciul de la Mioveni

Francezul a fost ținta patronului în repetate rânduri în ultimele partide. Becali nu a ratat ocazia de a-l ”înțepa” din nou pe Mihai Stoica, recent plecat din club.

„Nu avem valoare, dacă nu avem valoare ce poți sa faci. Dacă nu câștigi cu Argelul la situația în care ești e clar că nu ai valoare.

Este o problemă colectivă și individuală, noi suntem mai buni individuali față de FC Argeș, pentru că am dominat, dar trebuia să îi batem că noi am jucat cu o echipă foarte slabă și nu am marcat gol.

Avem și jucători accidentați, pai îl lăsam eu vreodată pe Boutotutaou în teren, că are calități. Ce calități are ăsta, unde sunt, că eu nu văd nimic. Eu văd că distruge jocul echipei. Nici nu știu ce a văzut MM la jucătorul ăsta, că nici nu e fotbalist”, a spus Becali, la Prima Sport.

4 goluri a marcat Boutoutaou la FCSB în 16 meciuri: unul cu Auda (Conference League), unul cu FC Argeș (Cupa României) și două cu Rapid (Superliga)

FC Argeș - FCSB 0-0 | Echipele de start:

FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea - Borța, Sierra, Balaure - Y. Pîrvu, Matos, Luvombo

Rezerve: Căbuz, Straton, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Rădescu, G. Gheorghe, Emmers, Mendy, Moldoveanu, Charpentier, D. Sandu

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Joao Paulo - Miculescu, Muhar, Radunovic, Pădurariu - Drăguș, Boutoutaou

Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, Al. Stoian, M. Toma, L. Stancu, D. Popa