Adi Mutu, categoric după ce Ianis Hagi a fost huiduit: „Gică trebuia să se gândească la asta”

România a pierdut în fața Suediei pe teren propriu, scor 0-1, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

„Tricolorii” lui Gică Hagi au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri oficiale jucate.

Adi Mutu îi i-a apărarea lui Ianis Hagi după ce a fost huiduit

În minutul 69, Ianis Hagi a intrat pe teren în locul lui Nicolae Stanciu, iar publicul de pe Arena Națională a reacționat imediat.

Suporterii echipei naționale au început să îl huiduie din cauza evoluțiilor slabe pe care le-a avut în meciurile cu Suedia, din deplasare, și cu Polonia.

Adi Mutu a fost întrebat despre tratamentul pe care l-a primit Ianis Hagi. „Briliantul” consideră că nu este vina jucătorului de la Alanyaspor, ci a lui Gică Hagi pentru că l-a forțat în primul '11'.

„Nu cred că merită Ianis lucrul acesta, e un jucător ca toți ceilalți, îmbracă tricoul galben, până să-i vedem performanța pe teren, ar trebui susținut. Dacă era huiduit după o prestație foarte slabă, putea să stea în picioare această reacție, era și normală, dar înainte trebuie susținut. Nu e vina lui că e băiatul lui Hagi, s-a născut așa, pur și simplu asta a vrut Dumnezeu, lumea e prea dură cu el.

Dacă el intră pe teren în primul 11, nu e vina lui, e vina antrenorului, în acest caz a tatălui lui că l-a introdus pe teren. Cea mai bună idee era ca Gică să se gândească și să nu-l folosească în primul 11, dar dacă Ianis a intrat și a fost votat ca unul dintre căpitanii naționalei, nu e vina lui. Poate nu a fost cea mai bună alegere a lui Gică că l-a introdus pe Ianis, neavând jocuri în picioare, dar în niciun caz nu e vina lui Ianis. De când a început fotbalul, a fost comparat cu tatăl lui”, a declarat Adrian Mutu, citat de as.ro.