Adi Mutu, categoric după ce Ianis Hagi a fost huiduit: „Gică trebuia să se gândească la asta”

Adi Mutu, categoric după ce Ianis Hagi a fost huiduit: „Gică trebuia să se gândească la asta” Nationala
SPORT.RO
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Adi Mutu a vorbit despre momentul în care a fost huiduit Ianis Hagi în meciul România - Suedia.

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România a pierdut în fața Suediei pe teren propriu, scor 0-1, într-un meci din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

„Tricolorii” lui Gică Hagi au ajuns la patru înfrângeri din tot atâtea meciuri oficiale jucate.

Adi Mutu îi i-a apărarea lui Ianis Hagi după ce a fost huiduit

În minutul 69, Ianis Hagi a intrat pe teren în locul lui Nicolae Stanciu, iar publicul de pe Arena Națională a reacționat imediat. 

Suporterii echipei naționale au început să îl huiduie din cauza evoluțiilor slabe pe care le-a avut în meciurile cu Suedia, din deplasare, și cu Polonia.

Adi Mutu a fost întrebat despre tratamentul pe care l-a primit Ianis Hagi. „Briliantul” consideră că nu este vina jucătorului de la Alanyaspor, ci a lui Gică Hagi pentru că l-a forțat în primul '11'.

„Nu cred că merită Ianis lucrul acesta, e un jucător ca toți ceilalți, îmbracă tricoul galben, până să-i vedem performanța pe teren, ar trebui susținut. Dacă era huiduit după o prestație foarte slabă, putea să stea în picioare această reacție, era și normală, dar înainte trebuie susținut. Nu e vina lui că e băiatul lui Hagi, s-a născut așa, pur și simplu asta a vrut Dumnezeu, lumea e prea dură cu el.

Dacă el intră pe teren în primul 11, nu e vina lui, e vina antrenorului, în acest caz a tatălui lui că l-a introdus pe teren. Cea mai bună idee era ca Gică să se gândească și să nu-l folosească în primul 11, dar dacă Ianis a intrat și a fost votat ca unul dintre căpitanii naționalei, nu e vina lui. Poate nu a fost cea mai bună alegere a lui Gică că l-a introdus pe Ianis, neavând jocuri în picioare, dar în niciun caz nu e vina lui Ianis. De când a început fotbalul, a fost comparat cu tatăl lui”, a declarat Adrian Mutu, citat de as.ro.

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Gică Hagi, întrebat frontal după România - Suedia: ”Continuați la națională?”

După meci, Gheorghe Hagi a fost întrebat dacă va continua alături de băieții de la națională, dar a evitat un răspuns concret și s-a limitat să comenteze doar despre aspectele legate de confruntarea cu Suedia.

”Suntem la cald. Înfrângeri care dor, care mă dor. Să zicem că astăzi a fost un meci în care a contat susţinerea suporterilor. Am ieşit la joc, am făcut lucruri bune, dar înfrângerea e înfrângere şi doare. În acest proces cu ei, credeam că puteam face mult mai mult. Acum am văzut că drumul e mult mai greu, trebuie muncă multă, să muncim cum trebuie, ca trebuie să meargă mai sus, să câştigăm. Suntem la echipa naţională şi trebuie să câştigi.

Nu e un nou stil. Încet încet, acesta a fost şi obiectivul care a fost în vară. Sunt un manager nou care a venit la echipă, lumea mă cunoaşte, mulţi dintr ei nu erau cu mine. Cred că ne-am cunoscut bine în aceste zile şi uşor-uşor o să vedem ce vom face. România cred că a câştigat doi fundaşi centrali foarte buni. Şi Eissat e bine, dar doi fundaşi centrali care pot face oricând o copie foarte bună pe viitor.

Fără fani, s-a văzut la meciul cu Bosnia, nu existăm, sunt foarte importanţi. Ne pare rău că nu le-am adus victoria şi e clar că simţim acest lucru, dar le mulţumim că au venit, că sunt lângă echipă şi cred că întotdeauna vor fi pentru că au fost şi în Germania şi de atunci publicul e numărul 1.

(n.r. Spuneaţi de acest nou drum al echipei naţionale. Îl veţi continua alături de băieţi?) Suntem la meci, vorbim de meci. De ce să vorbim de alte lucruri? De mâine încolo avem timp”, a spus Hagi, potrivit as.

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