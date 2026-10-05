Laurențiu Reghecampf este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși antrenori români. După o experiență la Esperance Tunis, tehnicianul a semnat, pentru a 3-a oară, cu FCSB.

Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB

Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Până în luna martie a acestui an, la cârma FCSB erau Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi cucerind nu mai puțin de patru trofee în ultimii trei ani la formația patronată de Gigi Becali.

Mihai Pintilii îl cunoaște foarte bine pe Laurențiu Reghecampf, cei doi colaborând atât la FCSB, cât și la Al Hilal. Întrebat despre revenirea lui „Reghe”, tehnicianul a expus că fostul său profesor ar putea readuce echipa pe picioare.

„Pinti” susține că Reghecampf are un avantaj, anume că îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali. Pintilii a expus că relația cu patronul este foarte importantă, asta pentru a avea un mandat cât mai lung pe banca tehnică.

„(n.r. - Reghecampf) Normal, așa ar trebui, să repună echipa pe picioare. A venit în momentul perfect. Cunoaște clubul, îl cunoaște pe nea Gigi și e spiritul, aduce acel spirit. E important să-l cunoști pe Gigi; dacă nu vorbești și nu comunici, nu ai viață lungă la FCSB”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.