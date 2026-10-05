VIDEO EXCLUSIV „E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB

„E important să-l cunoști pe Gigi Becali!” Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB Superliga
SPORT.RO
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Mihai Pintilii a comentat numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca FCSB.

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Laurențiu Reghecampf este, fără doar și poate, unul dintre cei mai valoroși antrenori români. După o experiență la Esperance Tunis, tehnicianul a semnat, pentru a 3-a oară, cu FCSB.

Mihai Pintilii știe ce trebuie să facă Laurențiu Reghecampf la FCSB

Ediția de luni, 5 octombrie, a emisiunii „Fața la Joc!” l-a avut pe Mihai Pintilii ca invitat. Acesta a discutat preț de o oră și jumătate cu moderatorii Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Până în luna martie a acestui an, la cârma FCSB erau Mihai Pintilii și Elias Charalambous, cei doi cucerind nu mai puțin de patru trofee în ultimii trei ani la formația patronată de Gigi Becali.

Mihai Pintilii îl cunoaște foarte bine pe Laurențiu Reghecampf, cei doi colaborând atât la FCSB, cât și la Al Hilal. Întrebat despre revenirea lui „Reghe”, tehnicianul a expus că fostul său profesor ar putea readuce echipa pe picioare.

„Pinti” susține că Reghecampf are un avantaj, anume că îl cunoaște foarte bine pe Gigi Becali. Pintilii a expus că relația cu patronul este foarte importantă, asta pentru a avea un mandat cât mai lung pe banca tehnică.

„(n.r. - Reghecampf) Normal, așa ar trebui, să repună echipa pe picioare. A venit în momentul perfect. Cunoaște clubul, îl cunoaște pe nea Gigi și e spiritul, aduce acel spirit. E important să-l cunoști pe Gigi; dacă nu vorbești și nu comunici, nu ai viață lungă la FCSB”, a declarat Mihai Pintilii la „Fața la Joc!”.

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Salariu faraonic pentru Reghecampf la FCSB

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 21 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre salariul pe care îl pregătește pentru Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a dezvăluit că, inițial, planul său era să se califice în UEFA Champions League, iar ulterior antrenorul să plece la arabi pentru o remunerație de 5 milioane de euro.

Cum socoteala de acasă nu seamănă cu cea din târg, Laurențiu Reghecampf i-a spus omului de afaceri că își dorește să stea 5 ani la FCSB. După cele auzite, Gigi Becali și-a schimbat planul și a transmis că îi poate oferi 10 milioane de euro lui „Reghe” în 5 ani. Totuși, există o condiție: banii mulți vor veni din calificările în Liga Campionilor.

„Nu voi reveni la meciuri. Voi veni numai și numai dacă sunt campion mai devreme, o să merg la spectacol. Nu mă mai deranjez, mai bine stau liniștit în pat. Nu vreau să merg într-un vacarm de gălăgie, nu am nevoie. Dacă vor fi meciuri de Liga Campionilor, atunci voi merge.

Nici nu am stabilit cât îi dăm. Dacă vom merge în Liga Campionilor, îi dau drumul și ia 5 milioane de euro la arabi. A zis că vrea să rămână la FCSB 5 ani. I-am spus că va primi la mine 10 milioane în 5 ani, că îi dau 2 milioane pe an. Dacă intră în Liga Campionilor, îi dau 1 milion primă. După jumătate de an, îi măresc salariul și prima, și îi dau două milioane pe an”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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