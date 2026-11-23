Al Quwa Al Jawiya – Al-Gharafa, LIVE pe VOYO, de la ora 20:15

Ce transformare pentru Florinel Coman! Acum câteva săptămâni, el era un fotbalist marginalizat, la Al-Gharafa. Atât din cauza statutului său de rezervă, cât și din cauza prestațiilor sale. Acum, situația s-a schimbat radical. În bine!

Cu două goluri, în ultimele sale două apariții pentru formația din Qatar, plus convocarea sa la echipa națională de către Gheorghe Hagi, Coman a ajuns să fie privit altfel, la Al-Gharafa. Reușita sa spectaculoasă, în partida de vineri, Al-Gharafa – Al-Arabi, scor 3-2, l-a adus în prim-plan pe Florinel. Dovadă și faptul că acum, înaintea meciului din Champions League Elite, cu reprezentativa Irakului, internaționalul român a fost în atenția presei arabe.

În partida de vineri, Coman a avut ghinionul de a se accidenta, motiv pentru care a și fost schimbat, în minutul 85. Din fericire, problema medicală a românului s-a și rezolvat, între timp.

Florinel a efectuat deplasarea, alături de Al-Gharafa, în Irak. Și a participat la ultimul antrenament de dinaintea meciului cu Al Quwa Al Jawiya, cot la cot cu colegii săi. În imaginile de aici se poate vedea că internaționalul român a fost chiar în mare formă, la ședința de pregătire, semn că e apt de joc și va fi pe teren, diseară, în etapa a a 5-a din Champions League Elite.