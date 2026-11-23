La ce debandadă e la FCSB, cu antrenori și jucători care vin și pleacă, „ca la gară“, cea mai iubită echipă din România trebuie să se obișnuiască cu o realitate dureroasă pentru fanii ei.

În sezonul trecut, căderea FCSB-ului în play-out a fost o premieră șocantă. Acum, această contraperformanță prinde contur pentru a doua oară la rând! Nici revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), în numirea căruia oficialii și suporterii și-au pus toate speranțele, n-a îmbunătățit situația echipei. Din contră! În momentul revenirii lui „Reghe“ pe bancă, echipa era la 11 puncte de locul 1. Astăzi, după șase etape cu noul antrenor, această distanță s-a mărit la 14 puncte!

Din cauza acestei prăbușiri accelerate, FCSB traversează cel mai prost sezon, de când avem sistemul cu play-off și play-out, începând cu campania din 2015-2016.

FCSB, altă bornă neagră: niciodată atât de jos după 16 etape!

Când a acceptat să preia FCSB de la Marius Baciu, după terminarea rundei cu numărul 10, Laurențiu Reghecampf credea că va câștiga titlul, la pas. Astăzi, realitatea rezultatelor îl pune în fața unei situații deosebit de grave! La 14 puncte de liderul Craiova, când am trecut deja de jumătatea sezonului regulat, câștigarea campionatului pare a fi o simplă iluzie. Obiectivul realist pentru FCSB ar fi intrarea în play-off. Pentru că, în ciuda parcursului dezolant actual, echipa e la doar trei puncte de locul 6, ultimul care duce în lupta pentru titlu și pentru cupele europene.

Din păcate pentru Reghecampf, configurația actuală a clasamentului evidențiază o situație alarmantă pentru echipa lui. Concret, în sezonul trecut, când FCSB a sfârșit în play-out, echipa stătea mai bine în ierarhia Superligii, după 16 etape, comparativ cu acum! De fapt, niciodată nu s-a mai întâmplat ca FCSB să fie atât de departe de liderul campionatului, după 16 runde, cum se întâmplă în actuala campanie.

Iată ce ne spun statisticile FCSB-ului, după 16 etape, de când avem sistemul cu play-off și play-out:

Sezonul actual: locul 9, la 14 puncte de lider

Sezonul trecut: locul 8, la 13 puncte de lider

2024-2025: locul 6, la 6 puncte de lider

2023-2024: locul 1, la 3 puncte de locul 2

2022-2023: locul 5, la 14 puncte de lider

2021-2022: locul 2, la 8 puncte de lider

2020-2021: locul 1, la 3 puncte de locul 2

2019-2020: locul 4, la 4 puncte de lider

2018-2019: locul 2, la 2 puncte de lider

2017-2018: locul 1, la 1 punct de locul 2

2016-2017: locul 1, la 3 puncte de locul 2

2015-2016: locul 4, la 6 puncte de lider

Gigi Becali s-a convins: „Un an pierdut!“

Situația dezastruoasă a echipei din clasament, plus faptul că FCSB nu mai bate pe nimeni, având o serie de patru meciuri fără victorie, sunt detaliile care l-au convins și pe Gigi Becali că acest sezon e compromis deja.

„Asta este, ce s-a stricat, o să încerc să repar eu. O să pierdem un an și trei milioane de euro pe Boutoutaou și asta este treaba“, a concluzionat latifundiarul din Pipera după meciul FC Argeș – FCSB (0-0) de duminică.