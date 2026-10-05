Conflictul spontan din cantonamentul naționalei l-a uimit pe Basarab Panduru: ”E un pic ciudat!”

Conflictul spontan din cantonamentul naționalei l-a uimit pe Basarab Panduru: ”E un pic ciudat!” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
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România joacă împotriva Suediei în ultimul meci din luna octombrie din Nations League.

TAGS:
RomaniaSuediaDarius OlaruGica HagiBasarab Panduru
Din articol

Returul de pe Arena Națională se joacă în această seară, de la 21:45.

Basarab Panduru, surprins de nemulțumirea lui Darius Olaru din cantonamentul naționalei

  • Antrenament romania 14
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Înaintea partidei cu Suedia, Gică Hagi s-ar fi contrat cu doi jucători ai echipei naționale. Cătălin Cîrjan s-ar fi supărat din cauza faptului că nu a primit prea multe șanse din partea selecționerului Gică Hagi. 

În privința lui Darius Olaru, situația este mai complicată. Fostul căpitan al lui FCSB s-a arătat deranjat în timpul antrenamentelor de faptul că nu înțelege ce își dorește Gică Hagi din partea lui, lucru ce ar fi provocat o reacție nervoasă din partea selecționerului.

Basarab Panduru a mărturisit că este surprins de reacția lui Olaru, având în vedere că tricolorii au la dispoziție toate mijloacele necesare pentru a înțelege foarte bine un exercițiu sau un anumit traseu cerut de antrenor.

Eu înţelegeam, pentru că nu era complicat. Era miuţă, ce să nu înţelegi? În ziua de azi e mult mai la obiect. Au televizoare, îţi arată antrenamentul. E cam greu să nu înţelegi ce vrea de la tine. Să spui că n-ai înţeles e un pic ciudat. Cred că e greu să nu înţelegi un antrenament”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

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