Otto Hindrich, lăudat în Polonia: "L-aș evalua la 5-6 milioane de euro / Fenomenal"

Vândut de CFR la începutul anului, pentru 600.000 de euro, Otto Hindrich este deja protagonistul unor discuții în Polonia privind un posibil transfer de aproape 10 ori mai scump. Goalkeeper-ul născut în Cluj-Napoca și-a păstrat poarta intactă la victoria cu Wisla Plock (1-0), de duminică, iar după meci a cules numeroase laude pentru o paradă din minutul 58.

"Wisla Plock a avut o ocazie mare de a înscrie printr-o lovitură de cap, dar Otto Hindrich a intervenit fenomenal acolo", a spus Marek Papszun, antrenorul de la Legia Varșovia.

"Hindrich a salvat-o pe Legia de multe ori în momente dificile, inclusiv la meciurile cu Slask Wroclaw și Motor Lublin. În septembrie, Rafal Gikiewcz (n.r - fost portar polonez din Bundesliga) îl descria drept cel mai bun portar din Ekstraklasa", a notat și publicația Kanal Sportowy.

Jurnalistul polonez Piotr Kozminski și-a exprimat și el admirația față de Hindrich, avansând și o posibilă sumă de transfer uriașă.

"A fost extraordinară parada lui Hindrich la lovitura de cap a lui Kobacki. Tocmai am verificat estimarea sa de pe Transfermarkt și am văzut că e evaluat la 3,5 milioane de euro. Din punctul meu de vedere, e prea puțin. Eu aș spune 5-6 milioane de euro", a scris Kozminski, pe X.

VIDEO Parada lui Otto Hindrich din meciul cu Wisla Plock