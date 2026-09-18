Union Saint-Gilloise a obţinut victoria în deplasare, joi seara, în prima etapă a fazei ligii din Europa League.

Union s-a impus cu 3-0 pe terenul echipei cehe Viktoria Plzen, prin golurile marcate de Relebohile Mofokeng (18), Mateo Biondic (43) şi Ondrej Kricfalusi (59).

La belgieni a jucat primele 82 de minute mijlocaşul român Darius Olaru.

Fostul fotbalist al lui FCSB a fost însă cel mai slab jucător al celor de la Union Saint-Gilloise - Olaru a primit 6.7 de la Sofascore, în timp ce toți ceilalți coechipieri titulari au luat de la 7.2 în sus.

MVP-ul meciului a fost portarul Viktoriei Plzen, Florian Wiegele - nota 10, deși a încasat 3 goluri!

Rezultatele și marcatorii din prima etapă din Europa League

Miercuri

Ararat-Armenia - Sparta Praga 1-4

Au marcat: Bruno Wilson 55, respectiv Tobias Guddal 20, 22, John Mercado 53, Patrik Vydra 71.

Omonia Nicosia - Celta Vigo 1-0

A marcat: Jure Balkovec 88.

AC Milan - Benfica Lisabona 0-2

Au marcat: Dodi Lukebakio 16, Jakub Kaminski 53.

RSC Anderlecht - Olympique Lyon 1-2

Au marcat: Mihajlo Cvetković 61, respectiv Noah Nartey 8, Keito Nakamura 22.

Bayer Leverkusen - NK Celje 2-0

Au marcat: Svit Seslar (autogol) 15, Facundo Medina 74.

Hapoel Beer Sheva - Dinamo Zagreb 0-0, Stadion Giuleşti - Bucureşti

Olympiakos Pireu - Jagiellonia Bialystok 2-1

Au marcat: Armando Gonzalez 43, Roman Iaremciuk 84, respectiv Kajetan Szmyt 20.

Sturm Graz - Rennes 0-0

Sunderland - AZ Alkmaar 1-0

A marcat: Enzo Le Fée 66 - penalty.

Joi

Levski Sofia - RB Salzburg 0-1

A marcat: Haris Tabakovic 39.

OFI Creta - Hoffenheim 2-0

Au marcat: Aitor Cantalapiedra 30, Georgios Kanellopoulos 84.

Beşiktaş Istanbul - Olympique Marseille 4-1

Au marcat: Ilhan Fakili 15, Vaclav Cerny 56, Michael Murillo 59, Ernest Poku 81, respectiv Keyliane Abdallah 30.

Celtic Glasgow - Ferencvaros Budapesta 1-3

Au marcat: Mika Baur 44, respectiv Liam Scales (autogol) 20, Kristoffer Zachariassen 45+1, Daniel Arzani 47.

Crystal Palace - Lech Poznan 4-0

Au marcat: Yeremy Pino 10, Chris Richards 27, Jorgen Strand Larsen 34 - penalty, Eddie Nketiah 89.

Cartonaş roşu: Radoslaw Murawski (Lech) 88.

Juventus Torino - NEC Nijmegen 5-0

Au marcat: Nicolas Gonzalez 9, Kerim Alajbegovic 24, Nick Woltemade 35 - penalty, Zeki Celik 75, Randal Kolo Muani 82.

Lillestroem SK - Torreense 1-2

Au marcat: Thomas Olsen 79, respectiv Alex Alfaro 23, Manu Pozo 49.

Cartonaş roşu: Nuha Jatta (Torreense) 85.

Real Sociedad - AFC Bournemouth 1-2

Au marcat: Sergio Gomez 57, respectiv Justin Kluivert 11, Rayan 20.

Viktoria Plzen - Union Saint-Gilloise 0-3

Au marcat: Relebohile Mofokeng 18, Mateo Biondic 43, Ondrej Kricfalusi 59.