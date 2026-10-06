Gheorghe Hagi (61 de ani) e cel mai criticat antrenor de la noi, la ora actuală. Firește, naționala, cea mai importantă vitrină din fotbalul românesc, te face mare, dacă ai rezultate, dar te poate și strivi, dacă mergi din eșec în eșec.

Din păcate, deocamdată, Hagi înșiră înfrângerile. Dar nu e primul selecționer care ajunge în această situație. El tocmai a intrat în istoria neagră a primei reprezentative, fiind primul selecționer cu patru eșecuri în primele sale patru partide oficiale. Dar, după 2000, a mai fost un antrenor care a legat patru înfrângeri la rând. Dintre care două în partide oficiale și două în amicale.

Mirel Rădoi, ciuca bătăilor și el, în tribune la România – Suedia

Seria neagră de acum, cu Hagi pe bancă, are un precedent în 2021. Atunci, România, cu Mirel Rădoi pe post de selecționer, a mers din înfrângere în înfrângere în două perioade diferite. Iată rezultatele de atunci:

*28 martie (preliminarii CM 2022): România – Germania 0-1

*31 martie (preliminarii CM 2022): Armenia – România 3-2

*2 iunie (amical): România – Georgia 1-2

*6 iunie (amical): Anglia – România 1-0

La vremea respectivă, după această serie năucitoare, Rădoi a rămas în funcție pentru alte șapte meciuri. A câștigat patru dintre ele, cu Islanda, Liechtenstein (de două ori) și cu Armenia, înregistrând și un egal (cu Macedonia de Nord) și o înfrângere (cu Germania). Toate aceste confruntări au fost în campania de calificare pentru CM 2022, turneu final de la care România a lipsit, în Qatar.

Revenind în prezent, luni, pe „Arena Națională“, Gheorghe Hagi a egalat seria lui Rădoi, de patru înfrângeri la rând, sub privirile acestuia, aflat în tribune. În acest moment, Rădoi e liber de contract după ce a încheiat conturile cu Gaziantep după doar șapte meciuri (1 victorie, 1 egal, 5 înfrângeri).

România, prinde contur un 2026 de coșmar

Din 2000 încoace, Mirel Rădoi și Gheorghe Hagi sunt singurii selecționeri care au pierdut câte patru meciuri la rând. Iar în ceea ce îl privește pe Hagi, pentru el prinde contur un 2026 de coșmar. Pentru că, până în momentul de față, bilanțul tricolorilor din acest an e unul groaznic: 8 meciuri, 1 victorie, 1 egal, 6 înfrângeri.

Dintre partidele pierdute, prima a fost cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă, 0-1 cu Turcia la Istanbul, în barajul de calificare pentru CM 2026. Apoi, în amicalul cu Slovacia, pierdut cu 0-2, pe bancă s-a aflat secundul lui „Il Luce“, Ionel Gane. Începând din iunie, Gheorghe Hagi și-a făcut revenirea pe banca primei reprezentative.