Fostul internațional se confruntă cu probleme de sănătate. Ionuț Luțu a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală, în urma unei crize de bilă, investigațiile indicând prezența unei pietre mari la nivelul rinichilor.

Gigi Becali, toate detaliile despre starea de sănătate a lui Ionuț Luțu

În ciuda primei operații, problemele lui Ionuț Luțu nu s-au rezolvat, astfel că acesta va fi supus unei noi intervenții, asta în condițiile în care medicii au depistat o infecție.

Gigi Becali a vorbit despre situația angajatului său. Mai exact, patronul FCSB a expus că Ionuț Luțu se va opera din nou. În ciuda sfaturilor oferite referitoare la consumul de Coca Cola, Ionuț Luțu a continuat să bea băutura răcoritoare, iar, potrivit lui Gigi Becali, aceasta a fost cauza problemelor de sănătate.

„E mai bine. El a avut ceva la rinichi, o piatră mare. A avut și o infecție și nu a putut să fie operat. Dar acum o să-l opereze.

Eu îi spuneam: «Băi, nu mai bea Coca-Cola». I le aruncam la gunoi. El a început să le ascundă și după aia am aflat că el le ascunde de mine și tot bea pe ascuns Coca-Cola. «Nu mai bea Coca-Cola, că o să mori!».

Acum a zis: «Chiar că era să mor, nu o să mai beau asta». Are ficatul distrus și pietre la rinichi. O să vedem dacă mai bea Coca-Cola”, a declarat Gigi Becali.