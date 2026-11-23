Cosmin Olăroiu (57 de ani) tocmai și-a prelungit seria meciurilor fără înfrângere, la Al-Jazira. Sunt 104 zile de la singurul eșec al lui Oli pe banca formației din Abu-Dhabi. De atunci, echipa a legat 12 victorii și 5 egaluri.

Și, totuși, tehnicianul român a cam „fiert“ după meciul pe care l-a disputat, în weekend, în etapa a 8-a a primei ligi din Emirate. Pentru că, într-o rundă în care toate urmăritoarele din clasament au câștigat, Al-Jazira a irosit două puncte mari, în deplasare, pe terenul celor de la Khorfakkan: 1-1. Și inclusiv această remiză a fost smulsă cu mari emoții, cu un gol marcat în minutul 90+6.

După acest semieșec pentru Al-Jazira, lupta pentru titlu a devenit cu adevărat sufocantă, în Emirate. Echipa lui Oli e pe primul loc, având 18 puncte, dar următoarele patru rivale au 18 (Sharjah), 17 (Al-Ain), respectiv 16 puncte (Shabab Al-Ahli și Al-Wasl).

Olăroiu, revedere cu arbitrul care tolerează tragerile de timp: „Nu înțeleg cum e posibil“

La meciul Khorfakkan – Al-Jazira, scor 1-1, gazdele au marcat pentru 1-0, în minutul 65, după care au fragmentat jocul la maxim prin tragerile lor de timp. Aceasta e o „boală cronică“ a fotbalului din Emirate și despre ea a vorbit Oli și după meciul Al-Ittihad Kalba – Al-Jazira, scor 2-2, disputat pe 10 octombrie. Pe scurt, când o formație mică preia conducerea în fața unei favorite, încep tragerile de timp. Fix asta a remarcat acum tehnicianul român de la Al-Jazira.

„E foarte greu să joci în astfel de meciuri, pentru că lipsește cursivitatea. Sunt foarte multe opriri, trageri de timp. Și asta te afectează, când încerci să dai gol. Sincer, n-am înțeles delegarea arbitrului care a fost la meciul trecut din deplasare, cu Kalba, și acum din nou la un meci al nostru din deplasare. Tot pe el l-au trimis după toate problemele care au fost, la Kalba (n.r. – cu tragerile de timp care au fost tolerate de arbitru). Să nu se înțeleagă că e vina arbitrului (n.r. – că Al-Jazira a pierdut două puncte) sau că eu contest deciziile lui. Mă gândesc doar la faptul că l-am avut pe acest arbitru, în deplasare, la două meciuri succesive. Ciudat... Dar nu e vina lui. Vina e numai a mea și eu trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru orice rezultat negativ“, a spus Oli.

„Nici nu știu ce să zic...“

În continuarea discursului său, Cosmin Olăroiu a remarcat că, inclusiv cu toate tragerile de timp care au fost, Al-Jazira și-a creat foarte multe ocazii de gol, însă le-a irosit cu nonșalanță.

„O seară mai puțin fastă pentru noi. Nici nu știu ce să zic...Dacă suntem norocoși că am egalat sau suntem ghinioniști că n-am câștigat. Fotbalul înseamnă goluri. Nu dai gol... Am avut foarte multe ocazii, zece ocazii clare, vreo 26 de șuturi. Din păcate, ineficiență pe faza de atac. Suntem o echipă în formare, mai avem multe lucruri de pus la punct. În meciul ăsta, am înscris dintr-o fază care nu anunța nimic și am ratat o grămadă de situații clare de a marca“, a spus tehnicianul român.