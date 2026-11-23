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Pauza dedicată echipelor naționale a ajuns la final, iar competițiile importante de pe continent s-au reluat. În acest caz se află și SuperLiga, competiție în care va avea loc Sepsi - Rapid.

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Rapid, luni, 23 noiembrie – ora 20.00

Trei victorii, două rezultate de egalitate și două partide pierdute este palmaresul înregistrat de covăsneni în campionatul curent pe teren propriu.

24 octombrie 2026, FCSB - Rapid 4-1: a fost singura înfrângere suferită de giuleșteni în precedentele 10 etape, în rest au șapte succese și două remize.

Sepsi OSK a strâns în turul sezonului regulat șapte meciuri fără gol marcat și doar patru fără gol încasat.

15 dintre cele 24 de goluri înscrise de bucureșteni au fost reușite în repriza secundă, dintre care opt după minutul 75.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 14 ori, fiecare și-a trecut în cont câte patru victorii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.

Primul meci a avut loc pe 2 octombrie 2021, Sepsi OSK - Rapid 2-2.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a consemnat pe 20 ianuarie 2023, Rapid - Sepsi OSK 3-0, meci în care Marko Dugandzic a înscris de trei ori în primele 19 minute, acesta fiind cel mai rapid hat-trick reuşit de un jucător pe prima scenă din România în ultimii 54 de ani (de la Anghel Iordănescu, 22 octombrie 1972, Steaua - Sportul Studenţesc 4-1 / minutele 2, 7, 16).

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 10 mai 2024, Sepsi OSK - Rapid 3-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 20 iulie 2026, Rapid - Sepsi OSK 1-0 (marcator: Alexandru Pașcanu).

lpf.ro