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Nicolas Pepe este unul dintre jucătorii care au dezamăgit în ultimii ani. Transferat de Arsenal în 2019 pentru 80 de milioane de euro, atacantul este legitimat în prezent la Villarreal.

Nicolas Pepe, implicat într-un scandal de proporții în La Liga

În timp ce circulau zvonuri conform cărora Nicolas Pepe ar fi suferit o operaţie la ochi după ce a privit eclipsa solară din 12 august fără ochelari de protecţie, atât atacantul ivorian, cât şi clubul Villarreal au ţinut să dezmintă aceste zvonuri.

Clubul Villarreal a reacţionat în cele din urmă pentru a pune capăt informaţiilor false care circulau despre unul dintre jucătorii săi, Nicolas Pépé. "Este complet fals că intervenţia oftalmologică ar avea vreo legătură cu observarea eclipsei solare", a scris "Submarinul Galben" pe X duminică seara. "Această intervenţie era programată de mult timp, din motive care nu au absolut nicio legătură cu acest eveniment”.

Pe DAZN Spania, în timpul meciului dintre FC Barcelona şi Villarreal (3-2) de duminică, jurnalistul Javier Valle a declarat că Pépé (31 de ani), care purta o mască, a fost nevoit să se supună unei operaţii la ochi după ce a privit eclipsa solară din Spania din 12 august fără ochelari de protecţie.

În acea zi, jucătorul din Coasta de Fildeş a privit într-adevăr soarele fără protecţie, după cum o dovedeşte o postare pe care a publicat-o pe Snapchat.

Înainte ca gruparea sa să ia atitudine, fostul jucător al echipei Lille, absent la cinci meciuri în octombrie, a comentat ironic: "Spuneţi că am fost pe Lună, ar fi mai bine! Voi, mass-media, sunteţi incredibil de incompetenţi. Lăsaţi-mă în pace".

Comunicatul clubului Villarreal merge în aceeaşi direcţie: "Clubul face apel la rigurozitate şi responsabilitate atunci când vine vorba de comunicarea informaţiilor legate de starea de sănătate a jucătorilor săi”.

news.ro