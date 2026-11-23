Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 16:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Ciprian Marica și Răzvan Raț sunt invitații lui Cristi Pintea, la VOYO SPORT LIVE

Cristi Pintea îi care ca invitați pe Ciprian Marica și Răzvan Raț, iar printre subiectele abordate vor fi duelurile deja disputate în etapa a 16-a din SuperLiga, mai ales remiza dintre FC Argeș și FCSB. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.