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Jose Mourinho a primit o veste nefastă înainte de meciul cu PSV din UEFA Champions League. Tehnicianul nu va putea conta pe serviciile lui Endrick, jucător care a stârnit mai multe discuții în ultima perioadă.

Endrick, OUT de la Real Madrid

Atacantul brazilian a fost transferat la Real Madrid în vara lui 2024, în schimbul sumei de 47.5 milioane de euro. În condițiile în care a primit puține șanse la formația din capitala Spaniei, Endrick a fost împrumutat la Lyon preț de jumătate de sezon.

Revenit la Real Madrid după o jumătate de stagiune excelentă la Lyon, în ultima perioadă s-a discutat intens despre un transfer definitiv, în condițiile în care Endrick a primit puține minute sub comanda lui Jose Mourinho.

În ciuda acestui fapt, în ultimul duel, cel cu Celta Vigo, brazilianul a fost introdus pe teren pe final, în minutul 71. Din nefericire pentru fanii formației din Madrid, atacantul s-a lovit și va fi indisponibil în următoarele meciuri, printre care și cel cu PSV, formație la care activează Dennis Man. Anunțul a fost oferit de Real Madrid, prin intermediul unui comunicat medical.

„În urma testelor efectuate astăzi jucătorului nostru Endrick de către serviciile medicale ale lui Real Madrid, acesta a fost diagnosticat cu o leziune musculară la nivelul aductorului piciorului stâng. Evoluția sa urmează să fie monitorizată”, s-a arătat în comunicatul oferit de Real Madrid.