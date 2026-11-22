Bayern adună o grămadă de tineri talentați, pentru a-și asigura viitorul

Presa germană scrie că Bayern Munchen este dispusă să achite clauza de cumpărare în valoare de 60 de milioane de euro pentru tânărul fotbalist polonez Oskar Pietuszewski, care să reprezinte varianta de rezervă în extrema dreaptă a atacului pentru vedeta Michael Olise. Aducerea acestuia face parte dintr-o strategie a clubului bavarez de a avea la dispoziție jucători foarte tineri, pe care să-i modeleze pe parcursul mai multor sezoane, înainte să facă pasul decisiv către primul "11" al echipei.

Din același proiect fac parte Jannis Bartl (20 de ani / portar / Germania), Leon Klanac (19 ani / portar / Germania), Leonard Prescott (17 ani / portar / Germania), David Podar-Știube (16 ani / portar / Germania), Filip Pavic (16 ani / fundaș central / Croația), Cassiano Kiala (17 ani / fundaș central / Germania), Deniz Ofli (19 ani / fundaș stânga / Turcia), David Santos Daiber (19 ani / închizător / Portugalia), Bara Sapoko Ndiaye (18 ani / mijlocaș central / Senegal), Erblin Osmani (17 ani / mijlocaș central / Kosovo), Felipe Chavez (19 ani / mijlocaș central / Peru), Javier Fernandez (19 ani / mijlocaș central / Spania), Guido Della Rovere (19 ani / mijlocaș ofensiv), Lennart Karl (18 ani / mijlocaș ofensiv / Germania), Tim Binder (19 ani / extremă dreapta / Germania) și Maycon Cardozo (18 ani / extremă stânga / Brazilia).

Risser, Estevao, Ngumoha, Alajbegovic și Brunner sunt monitorizați de Bayern

Pe lista fotbaliștilor de perspectivă monitorizați de FCB se mai află Robin Risser (21 de ani / Lens / portar / Franța), Luka Vuskovic (19 ani / Brighton / fundaș central / Croația), Jordan Arnolin (18 ani / Estoril Praia / fundaș central / Portugalia), Ruud Nijstad (17 ani / Twente / fundaș central / Olanda), Finn Jeltsch (19 ani / VfB Stuttgart / fundaș central / Germania), Stephen Mfuni (18 ani / Manchester City / fundaș central / Anglia), Eduardo Pape (17 ani / Cruzeiro / mijlocaș central / Brazilia), Estevao (19 ani / Chelsea / extremă dreapta / Brazilia), Wael Mohya (17 ani / Borussia Monchengladbach / mijlocaș ofensiv / Germania), Niko Ilicevic (16 ani / Eitracht Frankfurt / mijlocaș ofensiv / Germania), Rio Ngumoha (18 ani / Liverpool / extremă stânga / Anglia), Kerim Alajbegovic (19 ani / Juventus / extremă stânga / Bosnia), Paris Brunner (20 de ani / AS Monaco / atacant central / Germania) și Eli Junior Kroupi (20 de ani / Bournemouth / atacant central / Franța).

Are trofee câștigate în Polonia și Portugalia

Oskar Pietuszewski (18 ani / 180cm) este născut la Bialystok (Voievodatul Podlasia) și s-a format la juniorii clubului AP Jagiellonia Bialystok. La nivel de seniori a evoluat pentru Jagiellonia Bialystok II (2024-2025), Jagiellonia Bialystok (2024-2026) și FC Porto (2026-). Are selecții pentru naționalele de juniori (U15, U17), tineret (U21) și de seniori (6 meciuri) ale Poloniei.

Este jucător de picior drept, poate juca ca extremă stânga, mijlocaș ofensiv și extremă dreapta și este cotat la 25 de milioane de euro (a fost cumparat de Porto cu 8.6 milioane de euro). În palmares are Supercupa Poloniei (2024), Primeira Liga (2025-2026), Supertaca Candido de Oliveira (2026) și Ekstraklasa Young Player of the Month (august 2025, septembrie 2025).

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