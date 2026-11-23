Laurențiu Reghecampf e, la ora actuală, cel mai imprevizibil antrenor din România! Traseul său profesional din ultimele luni demonstrează acest lucru.

Spre finalul campaniei anterioare, când era pe val cu Al-Hilal Omdurman din Sudan, echipă cu care a cucerit două trofee, românul a avut șansa prelungirii contractului. La finalul lunii mai, a și apărut o fotografie distribuită de club, în ceea ce părea a fi semnarea unui acord cu Reghecampf pentru sezonul 2026-2027. La doar două săptămâni după acest moment însă, „Reghe“ a apărut într-o altă fotografie. Cea distribuită de clubul Esperance Tunis, care a anunțat semnarea acordului cu tehnicianul român!

Ulterior însă, acest al doilea mandat al lui Reghecampf, la Esperance Tunis, s-a încheiat cu scandal, la fel ca și primul, în 2024-2025. După numai patru partide, românul a demisionat, tentat de șansa preluării FCSB-ului. Pentru a treia oară. Acum însă, prinde contur o situație cu adevărat șocantă. Asta dacă ne luăm după ce a anunțat, în urma cu scurt timp, presa arabă.

Algerienii aruncă bomba: „Reghecampf, favorit pentru banca echipei MC Alger“

Într-un moment în care s-a cam stricat treaba, la FCSB, fără victorie de patru meciuri, „Reghe“ și-ar pregăti ieșirea de pe scenă. Jurnaliștii algerieni au dezvăluit că antrenorul român e pe lista echipei MC Alger (cunoscută și sub denumirea Mouloudia Club of Algiers).

„Reghecampf, favorit pentru banca echipei MC Alger“, e titlul articolului care aruncă această bombă mediatică.

„După plecarea antrenorului Khaled Ben Yahia, a început demersul clubului pentru înlocuirea acestuia. Cu experiența sa în fotbalul african, la Al-Hilal Omdurman și Esperance Tunis, Laurențiu Reghecampf e principalul favorit al conducerii pentru banca echipei MC Alger. Discuțiile din următoarele ore urmează să lămurească situația venirii lui Reghecampf, în Algeria“, a notat presa arabă.