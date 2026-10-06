Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: „Da, vine!”

Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: „Da, vine!” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Trei vești bune pentru FCSB și Laurențiu Reghecampf. 

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denis dragusFCSBGigi BecaliSuperliga
Din articol

Gigi Becali a confirmat că Denis Drăguș va reveni după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB 5-0 mai repede decât se aștepta.

Denis Drăguș, refăcut după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB 5-0

„Da, vine și Drăguș! Mai devreme decât se credea”, a anunțat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro

În urma problemelor musculare pe care le-a avut, Drăguș era așteptat să fie apt de joc abia la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, pe 24 octombrie.  

Recuperarea internaționalului român a decurs excelent, iar atacantul ar putea să joace chiar în meciul cu Oțelul Galați (10 octombrie), primul după pauza provocată de meciurile din Liga Națiunilor. 

Denis Drăguș

  • Denis dragus accidentare fcsb craiova
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Drăguș va reveni cu FC Voluntari

Totuși, pentru a nu risca o recidivare a accidentării, Laurențiu Reghecampf se va baza pe Drăguș abia la confruntarea de pe terenul celor de la FC Voluntari, programată pe 19 octombrie. 

De asemenea, Reghecampf se va putea baza pe fundașii centrali Mihai Popescu și Dylan Batubinsika, refăcuți după accidentări. 

FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din propria istorie. Echipa a ajuns pe locul 11 în Superligă, după patru înfrângeri și doar un egal în precedentele cinci confruntări. 

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