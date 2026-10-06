Gigi Becali a făcut anunțul momentului la FCSB: „Da, vine!”

Gigi Becali a confirmat că Denis Drăguș va reveni după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB 5-0 mai repede decât se aștepta.

Denis Drăguș, refăcut după accidentarea din Universitatea Craiova - FCSB 5-0

„Da, vine și Drăguș! Mai devreme decât se credea”, a anunțat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

În urma problemelor musculare pe care le-a avut, Drăguș era așteptat să fie apt de joc abia la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională, pe 24 octombrie.

Recuperarea internaționalului român a decurs excelent, iar atacantul ar putea să joace chiar în meciul cu Oțelul Galați (10 octombrie), primul după pauza provocată de meciurile din Liga Națiunilor.