În această stagiune, internaționalul român a prins din ce în ce mai puține minute, iar viitorul său a fost intens dezbătut în presa din străinătate. Concret, Man și-ar dori un transfer la o echipă la care poate prinde mai multe minute și nu a dus lipsă de oferte.

Atalanta, Valencia și Lazio sunt doar câteva dintre echipele interesate de serviciile lui Dennis Man în următoarea perioadă de trasnferuri. Ultima a început deja negocierile cu PSV în vederea unui împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare în cazul în care românul va confirma pe Olimpico.

Olandezii anunță: 20.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man!

Transferul lui Dennis Man este un subiect intens dezbătut în Olanda, ținând cont că internaționalul român este printre cei mai bine plătiți jucători de la PSV Eindhoven. Transferat în urmă cu un an și jumătate de la Parma pentru opt milioane de euro, Man poate pleca de la echipa sa pentru o sumă mult mai mare.

Potrivit PSVinside.nl, suma de transfer în cazul său poate ajunge chiar și la 20 de milioane de euro. Totuși, se așteaptă ca acesta să strălucească în următoarele meciuri din UEFA Champions League, pe care PSV le va disputa cu Real Madrid și Atletico Madrid.

”Arnie Stewart (n.r. - directorul tehnic al lui PSV) l-a cumpărat pe Dennis Man de la Parma pentru aproximativ opt milioane de euro, însă acum se vehiculează sume în jurul a 20 de milioane de euro. Cifra pare destul de ridicată, dar un gol și/sau o pasă decisivă împotriva celor de la Real Madrid sau Atlético Madrid ar putea adăuga cu ușurință câteva milioane în plus, facilitând un transfer aproape sigur în această iarnă”, a transmis sursa citată anterior.