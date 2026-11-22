Partida FC Argeș - FCSB, din runda a 16-a din Superliga, va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Roș-albaștrii” nu au reușit să înscrie, chiar dacă au lovit bara în minutul șase prim Muhar.

Ce a făcut Laurențiu Reghecampf la pauza meciului FC Argeș - FCSB

Cu toate că formația bucureșteană nu a sclipit din punct de vedere ofensiv în prima parte, tehnicianul lui FCSB nu a efectuat nici măcar o schimbare pentru a doua repriză.

În ultimii ani, la FCSB s-au efectuat schimbări la pauză în meciurile în care echipa nu reușea să intra în avantaj.

Roș-albaștrii s-a impus în șase dintre ultimele 10 dueluri directe din campionat, interval în care piteștenii au învins de trei ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

„Pentru noi, în momentul de față este important meciul cu FC Argeș. Luăm în calcul orice posibilitate ca noi să devenim din ce în ce mai buni”, spunea Laurențiu Reghecampf, înainte de această partidă.

FC Argeș - FCSB | Echipele de start:

FC Argeș: Nikic - Tofan, Garutti, Sadriu - Oancea - Borța, Sierra, Balaure - Y. Pîrvu, Matos, Luvombo

Rezerve: Căbuz, Straton, Goncalves, Micovschi, Alagbe, Rădescu, G. Gheorghe, Emmers, Mendy, Moldoveanu, Charpentier, D. Sandu

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Joao Paulo - Miculescu, Muhar, Radunovic, Pădurariu - Drăguș, Boutoutaou

Rezerve: M. Popa, Gnahore, Arad, M. Popescu, D. Avram, Batubinsika, Al. Stoian, M. Toma, L. Stancu, D. Popa