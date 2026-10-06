Gigi Becali, dezamăgit de favoritul său de la echipa națională: „De aia nu dă lumea bani pe el”

Echipa națională de fotbal a României a pierdut și al patrulea meci din grupa B din UEFA Nations League, scor 0-1 pe teren propriu cu Suedia.

Gigi Becali, dezamăgit de prestațiile lui Andrei Rațiu

Patronul FCSB a recunoscut în dese rânduri că îl apreciază pe Andrei Rațiu. Fundașul de la Rayo Vallecano este cel mai valoros jucător român, însă evoluțiile sale din Nations League au fost sub așteptări.

„Sonic” a fost pe punctul de a semna cu Fulham pe finalul perioadei de mercato, însă în cele din urmă transferul nu s-a concretizat. Ei bine, Gigi Becali susține că Andrei Rațiu are valoare, însă astfel de meciuri, cum a fost cel cu Suedia sau Bosnia, îi fac pe conducătorii cluburilor importante să se gândească de două ori dacă să ofere bani pentru o mutare.

„Rațiu e valoros, dar eu spun cât costă el? Aia e valoarea lui, nu cât e pe catalog. Rațiu îmi place, dar la ce am văzut… De-aia nu dă lumea bani pe el. Mie îmi place că nu sunt mare specialist, dar specialiștii nu dau bani pe el. A trecut ca pe bulevard pe lângă el. Mie îmi plac jucătorii care driblează și cei de atac”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.