Gigi Becali, dezamăgit de favoritul său de la echipa națională: „De aia nu dă lumea bani pe el”

Gigi Becali, dezamăgit de favoritul său de la echipa națională: „De aia nu dă lumea bani pe el” Nationala
SPORT.RO
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Gigi Becali a rămas dezamăgit de un jucător de la echipa națională.

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Echipa națională de fotbal a României a pierdut și al patrulea meci din grupa B din UEFA Nations League, scor 0-1 pe teren propriu cu Suedia.

Gigi Becali, dezamăgit de prestațiile lui Andrei Rațiu

Patronul FCSB a recunoscut în dese rânduri că îl apreciază pe Andrei Rațiu. Fundașul de la Rayo Vallecano este cel mai valoros jucător român, însă evoluțiile sale din Nations League au fost sub așteptări.

„Sonic” a fost pe punctul de a semna cu Fulham pe finalul perioadei de mercato, însă în cele din urmă transferul nu s-a concretizat. Ei bine, Gigi Becali susține că Andrei Rațiu are valoare, însă astfel de meciuri, cum a fost cel cu Suedia sau Bosnia, îi fac pe conducătorii cluburilor importante să se gândească de două ori dacă să ofere bani pentru o mutare. 

„Rațiu e valoros, dar eu spun cât costă el? Aia e valoarea lui, nu cât e pe catalog. Rațiu îmi place, dar la ce am văzut… De-aia nu dă lumea bani pe el. Mie îmi place că nu sunt mare specialist, dar specialiștii nu dau bani pe el. A trecut ca pe bulevard pe lângă el. Mie îmi plac jucătorii care driblează și cei de atac”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

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Andrei Rațiu a egalat recordul lui Cristi Chivu

În contextul rezultatelor slabe înregistrate de echipa națională, Andrei Rațiu are și motive de bucurie. Dacă „tricolorii” au pierdut toate cele trei meciuri disputate în Liga Națiunilor, fundașul lui Rayo a primit o veste importantă fix în ziua duelului cu Suedia.

Așa cum aminteam în rândurile de mai sus, Rațiu este o piesă importantă la Rayo Vallecano, iar în consecință specialiștii i-au ridicat cota de piață. În actualizarea de luni, 5 octombrie, experții de la Transfermarkt i-au atribuit o valoare de 24 de milioane de euro fundașului.

Vestea este una importantă, deoarece moralul jucătorului poate fi îmbunătățit. Andrei Rațiu a ratat în ultima zi de mercato un transfer în Premier League, la Fulham, iar rezultatele de la echipa națională au fost sub așteptări.

După actualizare, Andrei Rațiu s-a distanțat în clasamentul celor mai bine cotați fotbaliști români. Totodată, acesta a egalat recordul lui Cristi Chivu.

Mai exact, Cristi Chivu, pe când evolua la Inter, valora nu mai puțin de 24 de milioane de euro. Acest lucru a avut loc la finalul sezonului 2007/2008. 

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