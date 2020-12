Alibec nu se adapteaza in Turcia! Atacantul poate REVENI in Liga 1 la una dintre echipele care se lupta pentru titlu 

Denis Alibec nu a marcat niciun gol in campionat, iar Kayserispor este "lanterna rosie" in Super Liga turca.

In octombrie 2020, Denis Alibec a fost cumparat de Kayserispor cu 900.000 de euro, iar atacantul a primit un salariu de 50.000 de euro pe luna plus bonusuri. Insa, la trei luni distanta de la transfer, fotbalistul de 29 de ani nu a avut un impact major asupra evolutiei echipei sale, s-a acomodat greu cu jocul agresiv din campionatul turc si nu a devenit titular indiscutabil, avand doar 8 prezente (6 ca titular) in toate competitiile si un singur gol, intr-un 5-0 cu Yomraspor din Cupa Turciei. In plus, el a fost infectat cu noul coronavirus si, de curand, a acuzat din nou probleme la muschii inghinali, care l-au tinut in infirmerie in trecut.

Echipa sa a fost eliminata din Cupa Turciei de Hekimoglu Trabzon (Liga 3) si ocupa ultima pozitie in Super Lig, cu doar 10 puncte acumulate in 14 etape. De altfel, cu Alibec in teren, Kayserispor nu a castigat nicio victorie in campionat, pierzand cu Antalyaspor, Hatayspor, Rizespos si Sivasspor si remizand cu Trabzonspor si cu Galatasaray. De asemenea, antrenorul care l-a dorit in mod special pe Alibec, croatul Robert Prosinecki, a fost demis cu putin timp inainte ca romanul sa fie transferat, iar noul tehnician, Samet Aybaba, considera ca francezul Wilfried Kanga si turcul Ilhan Parlak sunt mai putin tehnici decat el, dar mai dispusi la efort.

In aceste conditii, daca Alibec vrea sa isi mentina locul in lotul echipei nationale, motiv pentru care a refuzat un transfer mult mai banos la Al-Qadisiyah, in Arabia Saudita, ar putea sa fie nevoit sa revina in Liga 1, inca din aceasta iarna, pentru a juca regulat si a fi in atentia selectionerului Mirel Radoi. Una dintre putinele echipe care este interesata de serviciile sale si isi poate permite un salariu apropiat de cel primit in Turcia este CFR Cluj. Kayserispor, care pare condamnata la retrogradare in acest sezon, poate alege sa ii dea drumul si sa isi recuperez o parte din pierderile financiare, clubul neputand oricum sa ii suporte salariul in liga secunda.

In septembrie 2020, Alibec a fost foarte aproape de CFR Cluj, cand Ioan Niculae, patronul Astrei Giurgiu, ar fi refuzat oferta ardelenilor de 700.000 de euro plus transferul definitiv al lui Alex Ionita. Atacantul ar fi dorit de Edi Iordanescu pentru a intari atacul, in conditiile in care clujenii urmeaza, cel mai probabil, sa se desparta in aceasta iarna de Billel Omrani si Jakub Vojtus, de al caror imprumut sau transfer definitiv sunt interesate FCSB si Gaz Metan Medias, in timp ce Gabriel Debeljuh are si el oferte avantajoase din Rusia si Turcia, iar Rondon implineste 35 de ani in martie 2021.

Iordanescu a fost unul dintre putinii antrenori care l-au aparat pe Alibec in perioada cand evolua la FCSB, acesta acuzand ca Reghecampf in folosea pe alt post decat cel pe care dadea cel mai bun randament, criticile facand mai tarziu ca actualul tehnicial al CFR-ului sa nu mai fie ofertat de Gigi Becali pentru a prelua echipa sa. Pe lista clujenilor se mai afla atacantii Sergiu Bus, anuntat de FCSB ca se poate transfera in schimbul sumei de 120.000 de euro, Dumitru Cardoso, care intra in ultimele 6 luni de contract cu Gaz Metan Medias, si un fotbalist din spatiul ex-iugoslav.