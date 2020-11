"Toata lumea ne critica! N-are nimeni incredere in noi!" Reactia lui Alibec dupa criticile primite la nationala! Ce a spus despre retragerea lui Tatarusanu

Denis Alibec a reactionat dupa criticile primite la finalul meciului cu Irlanda de Nord.

Atacantul care s-a transferat recent la Kayserispor a comentat cuvintele dure ale lui Ciprian Marica, fostul fotbalist fiind nemultumit de prestatia echipei nationale, si a recunoscut ca nu se astepta sa fie convocat din nou pentru a juca in tricoul Romaniei.

"Toata lumea ne critica, daca am batut pe Belarus, sunt ei slabi. Daca pierdem, suntem noi slabi, n-are nimeni incredere in noi.

E important sa joace cei care evolueaza la echipa de club. Nu poti sa fii rezerva la echipa de club si sa vii sa joci bine la echipa nationala. M-am simtit mai bine in 4-3-3 decat in sistemul cu 3 fundasi centrali.

Nu ma asteptam sa mai ajung la nationala, dar a venit Mister si a avut incredere in mine. Mereu am avut perioade mai proaste, am avut si dupa ce am revenit din Italia si la FCSB. Dar am tras mereu de mine pentru a reveni", a declarat Denis Alibec, potrivit DigiSport.

Atacantul a vorbit si despre decizia lui Tatarusanu de a se retrage de la echipa nationala:

"Nu ne-a zis nimic inainte, nu stiam. Dupa meci a spus ca vrea sa se retraga, chiar am fost uimiti si noi. Asta e, a jucat 10 ani la echipa nationala, e decizia lui."