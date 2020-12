Debut dezamagitor pentru Alibec in Turcia! Cum au aratat primele luni petrecute de atacant la Kayserispor. "Ii va fi greu pe mai departe" 

Denis Alibec s-a transferat in aceasta toamna in Turcia.

Chiar daca a prins transferul la care visa, romanul nu a impresionat cu prestatiile sale la Kayserispor. In cele aproximativ 3 luni de la despartirea de Astra, Alibec a avut probleme cu acomodarea, iar apoi a fost tinut departe de gazon din cauza noului coronavirus, cu care a fost depistat pozitiv.

Pana acum, atacantul a jucat 6 meciuri pentru Kayserispor in campionat, nereusind sa inscrie niciun gol. De altfel, Alibec nu a avut decat un sut pe poarta, cei de la FotMob acordandu-i note destul de mici pentru evolutiile sale.

In medie, atacantul nationalei Romaniei a obtinut nota 6, fiind printre cei mai slabi jucatori de la Kayserispor.

In cele aproape 3 luni de cand s-a transferat in Turcia, Denis Alibec a reusit un singur gol, marcat in Cupa, unde a adunat doua aparitii cu echipa sa. Golul a fost inscris in poarta formatiei Yomra Spor, din liga a patra.

In urma infectarii cu Covid-19, fotbalistul a fost avertizat de Marius Sumudica asupra faptului ca ii va fi greu sa revina. "Ii va fi greu in Turcia. A avut coronavirus, abia a reluat antrenamentele si ii va fi greu pe mai departe", a spus antrenorul celor de la Gaziantep.

Denis Alibec a fost transferat pentru 900.000 de euro la Kayserispor, turcii dandu-i un salariu anual de 700.000 de euro.