Denis Alibec, pus la zid de Sorin Cartu dupa partida cu Irlanda de Nord: "El nu intelege ca incerci sa il ajuti!" Ce a spus despre Eric Bicfalvi

Romania a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, iar Alibec nu a facut o partida stralucita.

Oficialul Craiovei, Sorin Cartu, nu a fost multumit de Alibec dupa ultimele meciuri ale echipei nationale si a declarat ca modul cum a jucat i-a adus aminte de vechile probleme ale fostului atacant de la Astra.

Sorin Cartu a fost impresionat de Eric Bicfalvi, omul care a egalat cu Irlanda si a spalat rusinea echipei nationale. Serbia a castigat cu 5-0 in fata Rusiei, iar tricolorii a trecut in urna a doua valorica la tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

"Dan Nistor poate juca oriunde in partea din mijloc. Ca e mai ofensiv sau defensiv… Aseara a trecut putin mai retras cand s-a schimbat sistemul si i-a dat locul lui Bicfalvi. A fost foarte inspirat Mirel cu mutarea lui Bicfalvi. Am vazut ca joaca meci de meci la Ural, intr-un campionat foarte bun si e un jucator de baza si mare importanti pentru echipa lui. Executia lui a fost plasata si l-a prins pe portar pe pas gresit.

Ei atat pot, atat sunt capabili sa dea pe teren. Cateodata au evolutii bune, asa cum au avut si cu Austria, Alibec a fost inspirat acolo. Ne-a adus aminte de stilul lui si de metehnele lui pe parcursul meciurilor. Intrai in niste conflicte cu Alibec daca il aveai la echipa. El nu intelege ca incerci sa il ajuti in momentul in care ii aduci niste argumente. El nu o sa mai aiba ce sa zica. Nu stiu daca este un tip conflictual pentru ca nu am lucrat cu el. Sumi s-a inteles bine cu el, la fel si Gica Hagi… nu stiu", a spus Sorin Cartu pentru ProSport.