EXCLUSIV | "Nu stiu ce sa mai zic..." Alibec, IN DEPRESIE dupa a 3-a infrangere consecutiva a nationalei! Ce spune de viitorul lui Radoi

Alibec nu-si revine dupa cele 270 de minute horror ale nationalei Romaniei in ultimele 6 zile.

Atacantul e suparat ca n-a marcat si crede ca problemele Romaniei la Ploiesti au fost in atac. Alibec e multumit ca Radoi a fost confirmat in functie.

"E dureros, asa este. Nu stiu ce sa mai zic... Cred ca am avut o atitudine mult mai buna decat in celelalte doua meciuri, dar n-am reusit sa marcam. N-am fost foarte inspirati. Am avut foarte multe sanse de a marca, dar nu am fost in stare. Am controlat jocul, trebuia sa marcam. Trebuia sa fim mai atenti in atac si sa marcam. Putem sa castigam cele doua partide ramase, am demonstrat asta.

Atitudinea a fost mult mai buna, dar trebuie sa mai lucram in fata. Incepusem foarte bine, si deodata au venit infrangerile astea care ne-au dat inapoi. Am incercat, am luptat, dar atat s-a putut. Cu siguranta e greu sa iti revii mental... Pierzi o calificare, e greu, dar nu e o scuza. E un grup foarte bun, ne intelegem foarte bine cu totii, dar ne lipseste victoria. Trebuie sa muncim foarte mult si cu siguranta vor veni si victoriile", a spus Alibec pentru PRO TV.