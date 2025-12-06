Ambele echipe au ”punctat” la capitolul absențe înainte de această partidă. Dacă FCSB nu se poate baza pe David Miculescu, Daniel Bîrligea și Denis Alibec, Dinamo are și ea o listă lungă de indisponibili, începând cu Danny Armstrong și Alexandru Musi.



Dumitru Dragomir: ”Dacă bate Dinamo, ia campionatul”



Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este convins că FCSB se va impune în derby-ul cu marea rivală, chiar dacă ambele sunt ”lovite” de accidentări înainte de întâlnirea directă.



În cazul în care echipa lui Zeljko Kopic se va impune, Dragomir o vede drept favorită pentru titlu în acest sezon. O victorie pentru Dinamo ar fi foarte importantă, în contextul în care, în această etapă, primele două clasate (Rapid și FC Botoșani) se vor întâlni în meciul direct.



„Bate FCSB. Dacă va câștiga Dinamo, ia campionatul. Fiți atenți ce vă spun”, a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.ro.



FCSB și Dinamo, în clasament



Dinamo se află pe locul trei în clasament cu 34 de puncte. După 18 etape, ”câinii” au bifat nouă victorii, șapte remize și două eșecuri.



De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9 cu 24 de puncte. Trupa lui Elias Charalambous a câștigat șase meciuri, a remizat în șase și a pierdut tot șase.

