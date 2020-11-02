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Alibec, Lung si Sapunaru, ramasi fara antrenor in Turcia! Ce s-a intamplat dupa meciul in weekend! Anunt de ULTIMA ORA

Alibec, Lung si Sapunaru, ramasi fara antrenor in Turcia! Ce s-a intamplat dupa meciul in weekend! Anunt de ULTIMA ORA

Autor: Sport.ro
Luni 02 Noiembrie 2020, 11:30

Denis Alibec a ajuns in aceasta vara in Turcia, la Kayserispor. 

Echipa a ramas fara antrenor dupa etapa din weekend a campionatului.

Oficialii turci au hotarat, de comun acord cu antrenorul Bayram Bektas, ca este momentul ca cele doua parti sa isi incheie colaborarea. Anuntul oficial a fost facut dupa ce Kayserispor a fost invinsa de Rizespor, cu scorul de 0-1. 

Echipa la care joaca Denis Alibec, Cristi Sapunaru si Silviu Lung jr. are doar 6 puncte dupa primele 6 etape ale sezonului si este pe locul 17 in clasamentul din Turcia. 





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