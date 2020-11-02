Alibec, Lung si Sapunaru, ramasi fara antrenor in Turcia! Ce s-a intamplat dupa meciul in weekend! Anunt de ULTIMA ORA

Denis Alibec a ajuns in aceasta vara in Turcia, la Kayserispor.

Echipa a ramas fara antrenor dupa etapa din weekend a campionatului.

Oficialii turci au hotarat, de comun acord cu antrenorul Bayram Bektas, ca este momentul ca cele doua parti sa isi incheie colaborarea. Anuntul oficial a fost facut dupa ce Kayserispor a fost invinsa de Rizespor, cu scorul de 0-1.

Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş ve ekibiyle yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırma kararı vermiş bulunmaktayız. Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/wBxENEuyyU — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) November 1, 2020

Echipa la care joaca Denis Alibec, Cristi Sapunaru si Silviu Lung jr. are doar 6 puncte dupa primele 6 etape ale sezonului si este pe locul 17 in clasamentul din Turcia.