ULTIMA ORA | Primele imagini cu Denis Alibec in tricoul lui Kayserispor! Aparitie cu zambetul pe buze la primul antrenament

Denis Alibec s-a alaturat lotului echipei Kayserispor si a participat la prima sedinta de antrenament.

Denis Alibec si-a vazut visul implinit cu ochii si a reusit sa prinda un transfer in strainatate.

Atacantul echipei nationale a parasit cantonamentul Romaniei si s-a alaturat lui Kayserispor, unde a sustinut si prima sedinta de pregatire:

"Revenit de la echipa nationala a Romaniei, Denis Alibec a sustinut primul antrenament cu echipa", se arata in postarea turcilor de la Kayserispor, pe Instagram.

Alibec va evolua in Turcia urmatoarele 3 sezoane si va castiga 2.4 milioane de euro pe toata perioada contractului.

Atacantul va castiga 750 000 de euro in primul sezon, 800 000 in cel de-al doilea si 850 000 in ultimul.