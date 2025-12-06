După înfrângerea dramatică din tur, scor 3-4, roș-albaștrii sunt gata să schimbe foaia. Staff-ul tehnic a pregătit patru modificări importante în formula de start pentru a desface cea mai ermetică defensivă din Superliga.



Arena Națională va fi din nou scena unde orgoliile a milioane de suporteri se ciocnesc violent. Runda a patra propune un duel în care jucătorii sunt obligați de trecut și de fani să se autodepășească.



FCSB vine cu orgoliul rănit după meciul din 2 august 2025. Acel succes al „câinilor” a pus capăt unei serii incredibile de 10 victorii consecutive reușite de roș-albaștri pe prima scenă, o dominație care părea interminabilă în istoria derby-ului bucureștean.



FCSB, revoluție în echipa de start



FCSB mizează totul pe cartea atacului, fiind echipa cu cele mai multe șuturi expediate în acest sezon (328). Pentru a fructifica această forță ofensivă, antrenorii pregătesc patru schimbări față de formula utilizată în runda precedentă. Se preconizează revenirea „greilor” în zonele cheie, pentru a aduce un plus de experiență și agresivitate.



Iată cum arată echipa probabilă a FCSB-ului pentru derby: Târnovanu — V. Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic — Șut, Olaru (cpt) — Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu — Bîrligea



Partida de pe Arena Națională începe la ora 20:30 și promite o asistență numeroasă (35.000 de fani), fiind al 34-lea episod găzduit de cel mai mare stadion al țării.

