EXCLUSIV | Alibec, multumit de meciul chinuit cu Irlanda de Nord: "Am incheiat grupa cu fruntea spus!" Ce spune despre plecarea lui Radoi 

Romania a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, in Nations League, si a patruns in a doua urna valorica.

Tricolorii au reusit sa obtina un punct in deplasarea din Irlanda de Nord dupa ce Bicfalvi a finalizat o faza superba creata de Marin si Tanase. Denis Alibec nu a reusit sa inscrie dar este multumit de rezultat. Fostul jucator de la Astra este convins ca Mirel Radoi va ramane la nationala pentru ca Romania a incheiat grupa cu fruntea sus.

"Chiar daca nu am reusit sa castigam, e un punct important, ne bucuram ca am intrat in urna a doua si speram sa avem o grupa cat mai favorabila.

Trebuie sa avem incredere in noi, am facut un meci bun si trebuie sa continuam asa, sa nu renuntam pana in ultima clipa si sa mergem sa luam cele 3 puncte la fiecare meci. Am reusit sa luam un punct, suntem multumiti.

Am mai jucat cu Man si Tanase la FCSB, ii cunosteam, pe Tanase si de la Viitorul, nu e o noutate. Aici nu conteaza cine joaca, important e sa respectam principiile si cu siguranta va fi bine.

Nu decid eu, dar din ce vad, cu siguranta va ramane pe banca Romaniei. Am incheiat grupa cu fruntea sus, chiar daca suntem dezamagiti ca nu am reusit sa trecem de Islanda", a declarat Alibec pentru PRO TV.