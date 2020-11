Rednic, dezamagit dupa egalul cu Irlanda de Nord: "Am ajuns sa ne luptam sa ajungem intr-o urna valorica mai buna!" Fostul antrenor de la Dinamo a sarit in apararea lui Alibec

Romania a remizat cu Irlanda de Nord, scor 1-1, in ultimul meci din Nations League.

Eric Bicfalvi a salvat-o pe Romania, dupa ce reusit sa egaleze in minutul 81, din pasa lui Florin Tanase. Denis Alibec a fost contestat dupa partida de aseara, dar Rednic i-a sarit in aparare si a spus ca fostul jucator de la Astra nu a avut destul sprijin acordat. De asemenea, el nu vede o realizare urcarea in a doua urna valorica, deoarece putem intalni echipe precum Rusia si Norvegia, care ne pot invinge.

"Am jucat peste 80 de meciuri in echipa nationala si cand vad ca ne bucuram la obiective auxiliare, sa ne calificam in grupe ca sa ne fie mai usor pentru preliminarii. Pentru mine obiectivul la echipa nationala era campionatul European. Nu inteleg de ce am jucat in acest sistem de 5 fundasi, iar cu echipe ca Islanda sau Norvegia am jucat foarte deschis cu toate ca stiam ca sunt periculosi pe contra atac. Daca abordam meciul cu Irlanda de Nord in meciul cu Islanda, ar fi fost alta situatie.

Am ajuns sa ne luptam sa ajungem intr-o urna valorica mai buna, poti sa fii in urna a doua si sa cazi cu Rusia, Ungaria, Noregia si tot rau e. Irlanda de Nord era cea mai slaba din grupa, am jucat cu teama, a trebuit sa primim gol ca sa schimbam sistemul, toata lumea il critica pe Alibec, dar saracul era singur! Tanase si Man s-au izolat in margine. Intre Alibec si mijlocasi erau vreo 30 de metri. Ce sa faca Alibec singur? El are nevoie de sprijin, sa fie cineva cu el ca sa intre in combinatie. S-a vazut total schimbarea cand a intrat Eric Bicfalvi, pacat ca a fost scos Alibec ca venea si golul 2", a spus fostul antrenor de la Dinamo pentru DigiSport.

Rednic a comentat si decizia lui Tatarusanu de a se retrage de la echipa nationala.

"In cele sapte meciuri pe care le-a avut Radoi, el a schimbat de fiecare data, echipa nu e omogena, el nu a reusit sa-si faca un nucleu de 7-8 jucatori, singurul sigur acolo era Tatarusanu, va mai dura acum 7-8 meciuri ca sa gasim si portar.

Am vazut si multe critici, cu toate ca daca am reusit sa obtinem puncte in aceasta grupa i se datoreaza lui, cu Austria, cu Irlanda de Nord, e decizia lui, are o varsta, el vrea sa se concentreze pe echipa sa de club. E o pierdere decizia lui de a se retrage. Mie mi-a placut atitudinea lui Mirel, cei care vor sa creeze disensiuni in echipa spun despre el ca ar merge la Craiova", a spus Rednic.

