Alibec, omul din saptele ultimei LOVITURI de la CFR?! "Cred ca a fost o chestie de ambitie, se faceau de ras!" Cum a participat atacantul la transferul lui Bordeianu in Arabia

Denis Alibec a fost la un pas sa semneze cu Al Qadishiyah, unde chiar a fost prezentat oficial, insa in cele din urma transferul nu s-a mai facut. La Al Qadishiyah a ajuns un alt roman, Mihai Bordeianu!

Mihai Bordeianu s-a transferat in Arabia Saudita pentru o suma importanta. Oficialii CFR-ului au incasat nu mai putin de 1.2 milioane de euro in schimbul mijlocasului de 28 de ani, iar Bordeianu va avea un salariu impresionant la Al Qadisiyah. Fotbalistul va incasa aproximativ 1.3 milioane de euro in urmatorii doi ani, perioada pe care s-a semnat contractul.

Unul din factorii importanti care au contribuit la realizarea transferului a fost faptul ca Denis Alibec s-a razgandit!

Atacantul Astrei trebuia sa ajunga la Al Qadisiyah, unde chiar a fost prezentat oficial, insa in cele din urma s-a razgandit si a semnat cu Kayserispor, in Turcia.

Daniel Stanciu, oficial al echipei 'U' Cluj, spune ca acest lucru a pus presiune pe conducerea clubului arab pentru a face transferul lui Bordeianu:

"Initial, cei din Arabia Saudita cautau un atacant. Au fost la cateva minute de a incheia toate documentele pentru transferul lui Alibec…Cred ca a fost o chestie de ambitie. Din ce stiu, ei anuntasera si transferul lui Bordeanu, dar el nu se realizase. Atunci cred ca a fost o presiune si in media locala sa se faca transferul, pentru ca se faceau de ras. Bordeianu a fost al cincilea jucator. Cu primele patru mutari au dat chix. Erau foarte siguri ca vor transfera jucatorii, se intelesesera cu agentii, cu cluburile, dar au picat", a spus Daniel Stanciu, la Look Sport.