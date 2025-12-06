Aston Villa - Arsenal, ora 14:30, LIVE pe VOYO. ”Tunarii” își continuă cursa pentru titlu

Aston Villa - Arsenal va avea loc de la ora 14:30, LIVE pe VOYO.

rincipală favorită pentru câștigarea titlului în acest sezon, Arsenal vrea să-și țină urmăritoarele la distanță. Are 33 de puncte și un avans de cinci puncte față de locul doi, ocupat de Manchester City, după 14 etape.

”Tunarii” vor avea parte de un test dificil. Se vor deplasa pe terenul lui Aston Villa, ocupanta locului trei și una dintre surprizele de până acum ale acestui sezon de Premier League. Echipa lui Unai Emery vine după patru victorii consecutive, iar ”acasă” a pierdut un singur meci până acum, scor 0-3 cu Crystal Palace.

Villa nu se poate baza, însă, pe Emiliano Martinez, portarul titular al echipei și al naționalei Argentinei. ”Dibu” s-a accidentat la spate chiar înainte de meciul din etapa trecută, cu Brighton.

”Villa este o echipă aflată într-o formă bună, iar noi știm asta. Îl cunoaștem pe antrenor și știm ce treabă bună a făcut acolo, deci știm ce avem de făcut, trebuie să luăm asta ca pe o oportunitate.

De fiecare dată când câștigi un meci, ești cu puțin mai apraope de obiectivul tău, asta trebuie să facem”, a spus Mikel Arteta, la conferința de presă premergătoare meciului.

Ultima întâlnire dintre Aston Villa și Arsenal a fost la începutul acestui an, în ianuarie, pe Emirates. Atunci, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 2-2.

