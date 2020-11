"Hai la Kayseri sa luam campionatul!" Marius Sumudica a dezvaluit ce scria in mesajul primit de la Denis Alibec! Ce spune despre o revenire la Kayserispor

Denis Alibec face parte din lotul echipei nationale a Romaniei pentru meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.

Fostul atacant al Astrei si al FCSB-ului a oferit in urma cu doua zile un interviu in care a dezvaluit ca i-a dat un mesaj fostului sau antrenor de la Giurgiu, dar acesta nu i-a raspuns.

Antrenorul lui Gaziantep Gazisehir a dezvaluit la Digi Sport ce i-a transmis Alibec in mesajul respectiv: "Mi-a trimis chiar in ziua meciului <<hai la Kayesri sa luam campionatul>>. Am vorbit cu doamna care baga bani la Kayseri. M-a sunat sa ma intorc, dar i-am spus ca mai am contract 1 an la Gaziantep. M-a pus sa ii promit ca de la vara ma intorc".